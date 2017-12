Her efterlyser de lotto-millionærer

Har du tjekket din kupon? To syd- og sønderjyder mangler at indkassere deres million.

Igennem 2017 har over hundrede danskere ramt syv rigtige i Lotto og fået titlen millionær, med alle de gode, det indebærer.

Dog mangler Danske Spil stadig at høre fra to million-vindere fra Syd- og Sønderjylland, så hvis du går rundt med en kupon i lommen, så var det måske en idé at få den tjekket.

Begge vindere har vundet en million hver i Millionærgarantien, hvor spillerne får en chance for hver række spillet.

De to vinderkuponer er købt i SuperBrugsen i Ølgod og i Kvickly i Sønderborg.