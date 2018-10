Overblik: Her er de grove misbrugssager fra Syd- og Sønderjylland

* Esbjerg: En 41-årig familiefar fra Esbjerg bliver i 2011 idømt syv års fængsel for at have begået sexovergreb mod otte børn gennem mere end 20 år. Manden nægter under sagen alt, men anker ikke dommen.

* Sønderborg: Vestre Landsret idømmer i 2010 en 60-årig mand fra Egypten ni års fængsel for at tvinge tre af sine døtre til forskellige former for sex og samleje. Misbruget foregik i syv år i familiens hjem i Sønderborg.

* Tønder: En 47-årig mand idømmes i 2007 ti års fængsel for at have misbrugt sine to døtre og for at have stillet pigerne til rådighed for andre mænd. Børnenes mor får en tidsubestemt behandlingsdom for medvirken til incest. 15 mænd er tilsammen idømt 45 års fængsel for at misbruge den ældste af pigerne. Pigen var da 10-11 år.