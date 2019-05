Her er de ni vigtigste emner i valgkampen

Ifølge eksperter kan lokale emner få afgørende betydning i valgkampen i Syd- og Sønderjylland. Få her et overblik over de vigtigste emner - lokalt og landsdækkende.

Udlændinge- og flygtningepolitik, sundhed, pension og tilbagetrækningsreform.

Det er nogle af de emner, der kommer til at fylde i valgkampen i Syd- og Sønderjylland, mener TVSYDs politiske kommentator, Kim Dahl Nielsen, der er nyhedsredaktør på JydskeVestkysten.

Emnerne, der i særlig grad berører Syd- og Sønderjylland inddeler vi her i et overblik til dig: Landsdækkende og lokale valgemner.

Udlændinge og flygtninge

Selvom der kommer rekordfå flygtninge ind i Danmark for tiden, så mener Kim Dahl Nielsen, at flere af de politiske partier tror, de kan bruge flygtninge- og indvandrerdebatten til at kapre stemmer på. Derfor vil temaet komme til at fylde i debatten.

- Det var den debat, der skabte ”det gule Sønderjylland” ved valget i 2015, og nu hvor meningsmålingerne spår Dansk Folkeparti tilbagegang på landsplan, så ser blandt andre Socialdemokratiet, Nye Borgerlige og formentlig også Rasmus Paludan – som nu er opstillingsberettiget med partiet ”Stram Kurs” – Sønderjylland som et sted, hvor der kan vindes mange stemmer, siger Kim Dahl Nielsen til TV SYD.

Senest har Socialdemokratiet brugt et – formentligt ikke ubetydeligt beløb – på at købe omslaget på samtlige ugeaviser i Sønderjylland. Det er ifølge Kim Dahl Nielsen udtryk for, at regionen opfattes som en væsentlig ”slagmark” i kampen om de vælgere, der eventuelt forlader Dansk Folkeparti ved det kommende valg.

Venstre har især land at tilbageerobre i Sønderjylland - en traditionel Venstre-højborg - som ved valget i 2015 blev forvandlet til "Tulleland".

Velfærd

Velfærd kommer også til at stå højt på listen over væsentlige temaer i Syd- og Sønderjylland. Det er et

tema, både socialdemokraterne og Dansk Folkeparti meget gerne vil have på dagsordenen, siger Kim Dahl Nielsen.

Sundhed

Kim Dahl Nielsen peger på, at det fortsat er usikkert, hvordan sundhedsreformen kommer til at påvirke Syd- og Sønderjylland.

- Jesper Petersen (S) bragte for eksempel resterne af Tønder Sygehus i spil som lukningstruet, da aftalen om en sundhedsreform, som blandt andet nedlægger regionerne og centraliserer dele af sundhedsvæsnet, blev fremlagt i marts, siger Kim Dahl Nielsen.

Han forventer, at Socialdemokratiet vil smide mange milliarder til sundhedsområdet ind i valgkampen, og mens de fleste større byer er tilgodeset i sundhedsreformen, så er der plads til at male skræmmebilleder op for landdistrikterne. Hvis vælgere i landdistrikterne føler, de bliver snydt, så er der en god chance for, at de vil stemme på kandidater, der lover at kæmpe deres sag.

Pension

Pension er noget, alle forholder sig til, og pensions- og tilbagetrækningsreformerne berører alle.

- Mange oplever, at mens de engang kunne se frem til at kunne trække sig som 60-årige, så er ”målstregen” pludselig rykket til omkring de 70 år, før de kan forlade arbejdsmarkedet. Det betyder noget for folk, siger Kim Dahl Nielsen.

Der er også en lang række lokale emner, der kan blive afgørende for, hvor vælgerne sætter deres kryds på valgdagen. Det er emner, der betyder meget lokalt, og som lokal politiker kan man hente mange stemmer ved at stå på den folkelige side i debatten – også selvom det betyder, at man lægger sig ud med partidisciplinen.

Viking Link

- Vi kan allerede nu se, at de lokale Venstre-kandidater er på jagt efter de 12.000 stemmer, Carl Holst efterlader sig, når han ikke genopstiller til Folketinget, siger Kim Dahl Nielsen.

Mange af de stemmer skal fiskes i det område, hvor det omstridte ”Viking Link” skal ligge. 500 højspændingsmaster, der skal rejses i en 35 meter høj korridor ned gennem den vestjyske natur, har skabt stor folkelig modstand.

- Hans Chr. Schmidt (V) har for eksempel valgt at gå direkte imod sin egen minister. Han kræver at få ledningerne gravet ned i jorden. Et krav, som en anden lokal Venstrekandidat, Anni Matthiesen, også tilslutter sig, siger Kim Dahl Nielsen.

Grindsted-forureningen

Forureningen under Grindsted er også et emne, der fylder meget lokalt. Foreløbigt er det ikke lykkedes at rejse penge til at få den voldsomme forurening fjernet.

Ifølge Kim Dahl Nielsen er det sandsynligt, at kravet om oprensning vil falde fra hinanden med mindre de sundhedsundersøgelser, der efter planen skal ligge klar ved årsskiftet, viser noget alvorligt. Men det er en sag, der er stemmer i lokalt.

F-35

Støjen fra nye F-35-kampfly har været et stort tema i området omkring Skrydstrup Flyveplads, hvor de nye kampfly får hjemmebase.

Det er ifølge Kim Dahl Nielsen formentlig urealistisk at forestille sig, at problemet kan løses, da det vil blive alt for dyrt.

Men det er et varmt emne, som kan blive afgørende for, hvor vælgerne i store dele af Haderslev Kommune sætter deres kryds, og dermed kan lokale folketingskandidaters valg eller genvalg komme til at afhænge af deres holdning til problemet.

Infrastruktur

Trafik og infrastruktur er et emne, der har stor bevågenhed hos befolkningen. Ikke mindst omkring den østjyske motorvej E45.

- Infrastrukturaftalen har formentlig taget noget af luften ud af dén debat, men det er et emne, der – hvis det bliver sat i spil i valgkampen – kan komme til at spille en rolle her i området, siger chefredaktør Lene Vestergaard, Horsens Folkeblad, til TV SYD.

Det er et synspunkt, chefredaktør Mogens Gregers Madsen, Vejle Amts Folkeblad, er enig i.

- Omkring Vejle oplever vi allerede, at trafikken på Vejlefjordbroen er ved at nå mætningspunktet, siger Mogens Gregers Madsen. Han peger også på, at debatten om Togfonden kunne dukke op som et emne i valgkampen.

Grænsekontrol

Grænsekontrollen kommer formentlig op i en eller anden form.

- Ganske vist har de fleste danskere efterhånden gennemskuet, at den ikke betyder andet, end at de skal sætte farten lidt ned ved grænsen, siger Kim Dahl Nielsen.

- Men den har et snit i forhold til flygtninge- og udlændingedebatten, og derfor kan den poppe op og få betydning i valgkampen.