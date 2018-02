Her er de nye navne til Tønder Festival

Tønder Festival 2018 har offentliggjort otte nye navne til deres musikprogram. I toppen af plakaten finder du hovednavnet The Mavericks.

Country, folk, blues, tex-mex, twang, latin og rootsrock. The Mavericks er et band, der spænder bredt. Og til august spiller de ved den sønderjyske festival i Tønder.

Det amerikanske band The Mavericks fra Miami er blot ét af de mange bands, der optræder ved festivalen i år. I alt er otte nye navne blevet tilføjet til musikprogrammet ved Tønder Festival.

De otte nye kunstnere: - The Mavericks (USA)

- Jeffrey Foucault (USA)

- Dusty Heart (USA)

- All Our Exes Live in Texas (AUS)

- Skipinnish (SCO)

- Romengo (HU)

- Allan Taylor (UK)

- FolkBALTICA Ensemble (DK, D)

Festivalgæsterne kan blandt andet komme til at opleve et gensyn med den amerikanske sanger Jeffrey Foucault. Sidste gang han gæstede den sønderjyske scene var i 2016.

Men The Mavericks og Jeffrey Foucault er ikke de eneste amerikanere, der besøger Tønder Festival i år.

Duoen med Barbara Jean og Molly Dean, der går under navnet Dusty Heart, vil også synge nogle af deres sange ved festivalen i år. Arrangørerne af festivalen skriver i en pressemeddelelse, at gæsterne godt kan se frem til at forvente sig meget af de to kvinder ved årets optræden.

The Mavericks er ét af hovednavnene

Tønder Festival har indtil videre offentliggjort 42 kunstnere. Èt af hovednavnene er The Mavericks, og Tønder Festival er den eneste danske musikscene, der i år for lov til at møde det amerikanske band.

Bandet blev opløst i 2004, men i 2012 fandt de sammen igen. Med en opløsning og gendannelse skrev bandet nye sange og udgav herefter flere albums med Raul Malos stemme i spidsen. Han er sanger, guitarist og sangskriver.

Deres seneste album fra 2017 ’Brand New Day’ blev nomineret til en Grammy.