Her er de typiske fejl, vælgerne begår i stemmeboksen

Til folketingsvalget i 2015 var 11.200 stemmer ugyldige. Læs her, hvad du skal være opmærksom på, så din stemme tæller.

Selvom du har rejst dig fra sofaen derhjemme og bevæget dig ned i stemmeboksen for at sætte dit kryds, så kan din stemme stadig være ugyldig.

Det kan ske, hvis du ikke har udfyldt din stemmeseddel korrekt. Og flere vælgeres stemmer bliver faktisk dømt ugyldige.

Flere kryds ved forskellige kandidater eller partier, tilføjelser af navne, der ikke stiller op, eller små tegninger på stemmesedlen. Det er nogle af årsagerne til, at en stemme kan blive betragtet som ugyldig. Ved sidste folketingsvalg var det tilfældet på 11.200 stemmesedler. Det er 2.800 flere end ved Folketingsvalget i 2007, svarende til en stigning på 33 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er dog en meget, meget lille del af de samlede stemmer, der bliver betegnet som ugyldige. Ved Folketingsvalget i 2015 blev der afgivet 3.56 million stemmer, så her var det altså kun 0,3 procent af stemmesedlerne, der blev fejlagtigt udfyldt.

Tegning på stemmeseddel giver ugyldige stemmer

Ifølge tallene fra Danmarks Statistik, så var den hyppigste årsag til ugyldige stemmer afgivet i 2015, at der var tegnet, skrevet eller påklæbet noget på stemmeseddelerne. Det gjorde 2039 vælgere.

Flere vælgere havde også valgt at være gavmilde med krydsene. 1888 satte kryds i flere partifelter, hvilket også gør en stemme ugyldig.

Andre havde kun sat et halvt kryds eller kryds udenfor felterne.

Det er også forbudt at tage billeder af sin stemmeseddel, når krydset er sat.

Faktaboks: Så mange ugyldige stemmer er der per 1000 afgivne stemme i din kommune: Tønder: 4,3 Horsens: 4,0 Sønderborg: 4,0 Aabenraa: 3,7 Esbjerg: 3,7 Kolding: 3,6 Haderslev: 3,5 Vejle: 3,4 Varde: 3,4 Hedensted: 3,2 Vejen: 2,8 Fredericia: 2,6 Billund: 2,4 Fanø: 1,8 Landsplan: 3,1 Kilde: Danmarks Statistik Se mere

Sådan sætter du krydset korrekt

Når du ankommer til det valgsted, som der fremgår af dit valgkort, skal du aflevere det ved valglisteføreren, som er den person, der udleverer din stemmeseddel.

Herefter tager du din stemmeseddel med dig ind i stemmeboksen. Du må kun sætte ét kryds på stemmesedlen. Krydset skal sættes i boksen til venstre for den kandidat eller det parti, du vil stemme på. Du må ikke sætte krydset udenfor boksen, og du må ikke skravere boksen helt.

Du skal altså sætte et kryds. Et kryds kan være et ”X” eller et ”+”.

Når du sætter dit kryds, kan du bruge det skriveredskab, der allerede ligger i boksen. Du må også gerne bruge din egen blyant eller kuglepen. Men reglen om, at man ikke må kunne genkende din stemme, betyder også, at du ikke må bruge en særlig genkendelig pen. Det kan for eksempel være en glimmertusch.

Skulle der ske det, at du skriver forkert eller river stemmesedlen over, så kan du få en ny stemmeseddel. Men det gælder kun, hvis du ikke har lagt stemmesedlen i stemmekassen.

Når du har sat dit kryds korrekt, så folder du sedlen sammen, så andre ikke kan se dit kryds. Derefter går du ud af boksen og lægger sedlen i stemmeboksen.

Der er selvfølgelig også mulighed for at stemme blankt, hvis du ikke ønsker at stemme på nogle af de kandidater eller partier, der står på stemmesedlen. Så skal du bare tage og putte stemmesedlen i stemmekassen uden at udfylde den.