Her er der flest nabohjælpere

I Sønderborg Kommune er flest tilmeldt Nabohjælp, men tallet kan blive bedre. Derfor indbyder Syd- og Sønderjyllands Politi til borgermøde.

Sønderborg Kommune vinder en førsteplads, når det kommer til, hvor mange der er tilmeldt Nabohjælp i Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

Her er det nemlig 73,8 husstande pr. 1000 indbygger i kommunen, der er tilmeldt nabohjælp. Det viser tal fra april 2018.

På andenpladsen kommer Haderslev kommune med 67,3 husstand. Og tredjepladsen går til Aabenraa Kommune med 61,8 husstande.

Erfaringerne viser, at aktive nabohjælpere kan mindske risikoen for indbrud i et boligområde med op til 25 procent, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressmeddelse.

Blandt andet derfor indbyder Syd- og Sønderjyllands Politi til borgermøde i Aabenraa den 24. maj. I Aabenraa har man nemlig set, at antallet af aktive nabohjælpere kan have indflydelse på antallet af indbrud i boliger. Alene fra 2016 til 2017 dalede antallet af anmeldelser fra 269 til 185 – et fald på godt 31 procent.

- Vi skal gerne se et yderligere fald. Og her kan borgerne i Aabenraa netop være med til at hjælpe politiet ved at tage nabohjælpen til sig og sikre deres boliger bedre. Indbrudsforebyggelse er nemlig en fælles opgave for både borgere og politi, siger Christian Østergård, der er specialkonsulent i Syd- og Sønderjyllands Politis Kriminalpræventive Sekretariat, i en pressemeddelse.

Borgermødet bliver holdt torsdag den 24. maj fra klokken 17.30-20.00 i Arena Aabenraa på Hjelmallé 3.