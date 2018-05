Kold maj-nat i vente: Her er der risiko for tæt tåge og frost

Både trafikanter og folk med sarte sommerblomster skal være ekstra opmærksomme i nat og tidligt fredag morgen.

Er du en af dem, som møder tidligt på arbejde fredag morgen, eller har du plantet sarte sommerblomster i din have, som ikke kan tåle frost, skal du være ekstra opmærksom den kommende nat.

Klart og stille vejr over Danmark ventes nemlig at give anledning til ganske lave temperaturer, og som om det ikke var nok, er der også risiko for tæt tåge.

Mens tågen ifølge de seneste prognoser ventes at holde sig i Jylland, er der risiko for frost i både Syd- og Østjylland, på Fyn og på de indre dele af Sjælland.

det markede område er der tidligt fredag morgen risiko for tæt tåge, der dog vil lette ret hurtigt allerede i løbet af morgenen. Foto: TV2 Vejret

Forventede temperaturer i to meters højde fredag morgen klokken 05. I de med den stiplede linje indrammede områder er dog risiko for, at der kan forekomme frost helt nede ved jordoverfladen. Foto: TV2 Vejret

Her ventes temperaturer ned omkring eller lige over frysepunktet i løbet af natten, men helt nede ved jorden - dér, hvor græsset gror, og hvor sommerblomsterne står - kan det let blive frostvejr sent på natten og fredag morgen.

Opfordringen lyder derfor til at tage sine forholdsregler og til at være forberedt på en kold morgen.

I maj oplever vi dog ganske ofte nattefrost. Så sent som i fjor nåede temperaturen natten til den 9. maj ned på hele -3,3 grader i Vojens i Sønderjylland.