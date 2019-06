Debatter, regn og øl: Her er dommen over Folkemødet fra førstegangsdeltagere

Folkemødet har været overraskende positivt og fyldt med god stemning, hygge og masser af øl. Men nogle af debatterne rundt om på pladsen manglede perspektiver og diskussioner, mener to højskoleelever, der for første gang besøgte det populære Folkemøde på Bornholm.

Det har været fire dage fyldt med sang, musik, fest og debat til Folkemødet på Bornholm, men søndag formiddag sluttede festen på solskinsøen for i år.

Og Folkemødet 2019 har levet op til forventningerne. Det mener i hvert fald både Martine Lind fra Horsens og Anders Marcussen, Fredericia, der begge går på Rønshoved Højskole, som har deltaget i folkefesten. Dagen før Folkemødet begyndte, mødte TV SYD begge elever, der havde forventninger til deres første Folkemøde nogensinde.

- Jeg forventer at få en masse gode snakke i gang og høre nogle gode oplæg – og så drikke øl, sagde Martine Lind. Anders Marcussen var enig i det med øllene, men glædede sig også til debatterne:

- Jeg kommer for at høre nogen, jeg aldrig har hørt før. Jeg glæder mig til et arrangement med Martin Krasnik, Helle Thorning og Ander Fogh, sagde han.

Solen skinnede, men regnen kom

De to højskoleelever og resten af gæsterne kunne de fleste af dagene nyde deres øl i tørvejr, og især på Folkemødets dag to skulle der alle slags væsker til for at klare det dejlige og varme vejr.

- I fredags var der vildt godt vejr, og vi var rundt og hygge med alle de andre unge. Der har bare været en fed stemning. Især at være sammen med min egen højskole har været godt. Det er jo snart slut, siger Martine Lind.

Solen har skinnet det meste tiden, men lørdag aften lå et uvejr over Danmark. Bornholm var det sted i Danmark, hvor lørdagens uvejr ramte hårdest. Himlen bød på i gennemsnit cirka 31 millimeter nedbør på øen ifølge DMI. Noget, som hverken slog Anders og Martine ud af kurs.

Martine Lind ser også Folkemødet som en god afslutning på sit ophold på Rønshoved Højskole. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

- Det var voldsomt, og vi var bekymrede for, om teltet kunne holde. Vi klarede den, men der var godt nok andre, der havde været mindre heldige og måtte sove andre steder, siger Martine Lind.

- Det var meget voldsomt, da regnen startede. Vi kom hurtigt i læ, men jeg blev gennemblødt. Heldigvis havde jeg skiftesko med, griner Anders Marcussen.

Sjove snakke og store indtryk

I løbet af dagene har der været over 3000 forskellige arrangementer. Det har derfor været en udfordring at vælge til og fra i udbuddet af tilbud. Martine Lind har heldigvis ramt rigtigt, selvom hun i forvejen ikke havde udset sig bestemte arrangementer.

- Det har været mega spændende, og jeg er blevet klogere på en hel masse ting, som jeg ikke vidste, at jeg havde lyst til at blive klogere på. Der har været så mange gode foredrag og debatter, som har givet mig et eller andet. Rykket mig på en måde.

Hvad har gjort størst indtryk?

- Jeg har var til et foredrag med Svend Brinkmann omkring nogle forskellige ting. De har faktisk sat et stort aftryk på mig. Her han snakkede om sorg og kærlighed, og på en eller anden måde gav det stof til eftertanke.

Anders Marcussen glæder sig over den gode stemning til Folkemødet, hvor gæsterne og deltagerne i fællesskab har bidraget til at gøre det til en god oplevelse.

- Det har været ekstremt fedt. Jeg er vildt overrasket over det. Det er fascinerende, at der kan være så mange debatter rundt omkring. Og der jo mennesker til næsten alle arrangementerne. Jeg ville gerne have nået til meget mere, end jeg har gjort, siger han.

Selvom Anders Marcussen var skuffet over et enkelt arrangement, så har Folkemødet 2019 i hans øjne været en succes. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

- Jeg var til debat om flyskat med Morten Messerschmidt og nogle andre, og det var ret sjovt. Og så jeg været til koncert med satiregruppen ’Magt’, og det var også vildt sjovt. Og så selvfølgelig Mads og Monopolet live nede på Allinge Havn.

Debatter uden uenigheder

De er begge to enige om, at det har været en overvejende positiv oplevelse at bruge de sidste par dage på Bornholm og være en del af den store folkefest, hvor tusindvis af mennesker har bevæget sig rundt i Allinge. Men det har også givet store udfordringer.

- Hvis man lige skulle på toilettet. Der har virkelig været lange køer, griner Anders Marcussen.

Selvom både Martine og Anders har overværet flere debatter, så har nogle af dem været en skuffelse. Der har nemlig været flere eksempler på, at deltagerne i debatterne på forhånd har haft præcis samme dagsorden.

- Jeg har var til en debat om plantebaseret kød. Men det viste sig, at alle bare var enige, og det virkede som ren reklame for de producenter, der nu var der. Det var jeg faktisk lidt skuffet over, siger Martine Lind.

De oplevelser har Anders Marcussen også haft. Han fortalte netop før åbningen af Folkemødet, at han glædede sig til et arrangement med Martin Krasnik, Helle Thorning og Anders Fogh. Men det blev en stor skuffelse.

- De var bare enige om mange ting. De diskuterede ikke. For mig har de bedste debatter været dem, hvor der har været nogle uenigheder og gode diskussioner. Jeg har oplevet en anden debat, hvor alle var enige – og så er det bare ikke længere spændende, siger Anders Marcussen.

Vender gerne tilbage

Og så ville det jo også være kedeligt, hvis Martine og Anders var enige om det hele. Det er de faktisk ikke helt.

Efter fire dage med fuld fart glæder de to unge sig til at vende snuden hjemad mod Sønderjylland. Folkemødet 2019 har gjort stort indtryk, og Anders Marcussen vil gerne igen rejse hele vejen til Bornholm.

- Jeg var skeptisk i starten. Det er jo langt væk. Men jeg kunne sagtens finde på at komme igen. Helt afgjort!

Martine Lind er lidt mere tøvende. Folkemødet har været præcis, som hun forventede, det ville være, og alt i alt har det været godt. Hun blev positivt overrasket, men vender nok ikke lige tilbage næste år.

- Måske. Nok ikke lige de næste 10 år. Men hvis jeg får brug for at diskutere lidt mere, og når jeg er blevet lidt klogere på livet, så kan det godt være, at jeg vender tilbage, griner Martine Lind.

Datoen for starten af det næste Folkemøde er 11. juni 2020, og det bliver 10. gang, at Folkemødet løber af stablen på Bornholm.