Her er fem punkter, hvor Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige IKKE er enige

Thomas Funding:

- Ingen er i tvivl om, at DF i den sammenhæng prøver at slå sig op som landdistrikternes forsvarer. Det er mere interessant, hvor Nye Borgerlige står på det spørgsmål. Mener de også, der er et problem mellem land og by. Og hvad vil de i så fald gøre ved den. Det er jeg personligt ret spændt på at se, hvordan de kommer til at håndtere. Også fordi Nye Borgerlige som udgangspunkt er lidt mere udfordrede i det spørgsmål, fordi DF primært får deres vælgere i landdistrikterne. Nye Borgerlige er nødt til at tale ind i hjerterne på borgerne i det syd- og sønderjyske og andre landdistrikter, mens de har deres anden højborg i det nordsjællandske, som er modparten i den her diskussion mellem land og by. Så der er jeg spændt på, hvordan Pernille Vermund finder balancen.