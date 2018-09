Nordea-fonden: Her er penge til en ny havn

I ti år har ildsjæle kæmper for at genetablere Sønderho Havn på Fanø. I dag tirsdag fik de en million kroner.

Tidevandet har trukket sig ud for tidevandssøjlen i Sønderho. Nu ligger her næsten kun sand tilbage. For området, hvor der en gang lå en naturhavn, er sandet til og har kvalt den stolte Sønderho Havn.

- Den har været sandet til gennem de seneste 40 år, og man kan hverken bruge den til det ene eller andet. Men om to år så ligger der 30-40 både hernede, som der gjorde for 40 år siden, siger Hans Fischer-Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Sønderho Havn.

Den million var den vigtige million, der gør, at vi kan starte projektet. Christian Fischer, Sønderho

Og nu er det ikke bare et håb. Nordea-fonden har givet en million kroner til at få gravet havnen ud, så der igen kan ligge både.

- Den million var den vigtige million, der gør, at vi kan starte projektet, siger Christian Fischer, der har hjulpet til.

Hvis vi ikke troede på det, var vi jo nok ikke kommet så langt, som vi er i dag, Hans Fischer-Nielsen, Sønderho Havn

Tålmodige ildsjæle

Det kræver nemlig nok seks millioner kroner at få fuldført arbejdet.

- Det skal nok gå. Vi har arbejdet på det her i ti år, siger Christian Fischer.

- Hvis vi ikke troede på det, var vi jo nok ikke kommet så langt, som vi er i dag, siger Hans Fischer-Nielsen.

100.000 kubikmeter sand

Knap 100.000 kubikmeter sand skal væk, før der igen kan ligge sejlbåde, joller m.m. i naturhavnen. Penge har været én udfordring. Naturligvis. Men også alt papirarbejdet. Alene det at udfærdige en meget omfattende VVM-redegørelse (en rapport der viser hvilken miljømæssig indflydelse genetableringen af havnen kan have) har været en svær og langstrakt proces.

- Offentlige myndigheder er ikke altid lige nemme, siger Christian Fischer.

Gammelt fotografi fra dengang Sønderho havn fungerede

Fugle stopper arbejdet

Første etape går i gang til november. Her vil man grave en rende i fuld dybde, men indtil videre kun i halv bredde. Til næste år fortsætter man så med at grave ud i fuld bredde. Hvis der er penge til det. De kan arbejde på udgravningen til udgangen af februar, hvor hensynet til fugle og andre dyr stopper det.

Det er planen, at der allerede til næste år kan komme både ind og ligge i naturhavnen. Sønderho havn skulle åbne for sejlende gæster i 2020.

Du kan læse meget mere her: https://www.sonderhohavn.dk/homedansk/