Her er ruten: Optog i alle regnbuens farver

Fanø danner i dag ramme om en fest i alle regnbuens farver. For første gang er der pride - en parade rundt i Nordby for at fejre kærlighed og mangfoldighed.

Der findes en i både København, Aarhus og Aalborg, og fra i dag har også Fanø en pride - en farverig parade, der i aften vil gå gennem Nordby.

Det var Jeanett Exner, der fik ideen til paraden, og som i dag er tovholder.

- Jeg er regnbuemor. Vores venners ven havde en ubehagelig oplevelse, da han kyssede sin mand i toget og blev slået af en tilfældig passager i toget. Derfor tog jeg initiativet til priden, fortæller Jeanett Exner, der regner med at se mange ansigter ved dagens parade.

- Jeg håber, at der kommer et par hundrede mennesker, og det tror jeg på, for jeg synes, at der har været en god stemning omkring det hele, siger idemageren.

Borgmester Sofie Valbjørn holder åbningstale kl. 18.00 på havnen, og herefter går paraden i gang. Ruten er en kilometer og slutter ved realen, hvor der er fest.

Ruten gennem Nordby - arrangørerne forventer, at det tager deltagerne fem kvarter at nå fra havnen til Realen. Foto: Fanø Pride