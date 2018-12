Her er TV SYDs nye bestyrelse

Et enkelt nyt ansigt er med i den syv mand store bestyrelse.

Mennesker skal der til for at lave tv og onlineindhold om Syd-og Sønderjylland. Og det var netop TV SYDs bestyrelseshold, der skulle sættes torsdag aften.

Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør for selskabet. Sammen med direktøren leder de TV SYD A/S, som er virksomhedsnavnet for det, mange sikkert bare omtaler ’TVSYD’.

Musikhusdirektør i spidsen igen

På valg var Torben Seldrup, der er direktør i Musikhuset Esbjerg og formand for bestyrelsen. Også Carsten Kortegaard, der er pensionist fra Vojens og ejeren af Kalb Kommunikation i Løgumkloster, Marianne Kalb, var på valg. Alle blev genvalgt til bestyrelsesarbejdet.

Også Bente Graae, der ejer Your Potential i Ribe, Peder Madsen, der er direktør for Hotel Koldingfjord, og Bente Thomsen, projekt- og udviklingskonsulent ved Business College Syd i Tønder, forbliver en del af bestyrelsen. De var ikke på valg.

Sammensætningen af bestyrelsen glæder direktøren for TV SYD, Betina Bendix.

- Det er fantastisk for TV SYD, at vi igen kan fortsætte med en stærk bestyrelse bestående af både dygtige og engagerede mennesker, der vil være med til at styrke TV SYD yderligere, siger hun.

Ny medarbejder i bestyrelsen

De seks medlemmer vælges af bestyrelsen for TV SYD-fonden, der er eneaktionær i TV SYD A/S.

Det syvende medlem udpeges af medarbejderne på stationen. Og efter mange år er der udskiftning på den post. Redaktør Kaj Højgaard, der blandt andet har stået for meget af TV SYDs valgdækning, takker af. Den nye medarbejderrepræsentant bliver journalist Jesper Sørensen.

- Jeg glæder mig til at efterfølge min højt respekterede kollega, Kaj Højgaard, i bestyrelsen, siger Jesper Sørensen.

Bestyrelsen vælges for fire år ad gangen. Medlemmerne kan højst genudpeges én gang. Altså kan man ikke sidde længere end otte år i bestyrelsen.