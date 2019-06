Her er valgdramaerne, du skal holde øje med i dag

Problemer hos Dansk Folkeparti, luksusproblemer hos Venstre og hanekamp i Liberal Alliance. Her er valgdramaerne fra Syddanmark.

Nu bliver det sjovt. Ganske givet ikke for en række af folketingskandidaterne, men for os, der elsker at følge med i syd- og sønderjysk politik.

De personlige stemmer ruller inden dagen efter valget – det er dem, der afgør, hvem der kommer i folketinget. Her får du TV SYDs beskedne bud på, hvilke kandidater, der er sikre, og hvor der bliver spænding om pladserne i folketinget.

SYDJYLLANDS STORKREDS

Ganske sikre: Ellen Trane Nørby, Hans Christian Schmidt, Eva Kjer Hansen, Anni Matthiesen og Ulla Tørnæs.

De kæmper om det sidste mandat: Mogens Dall, formand for Landbo Syd og opstillet i Aabenraakredsen. Venstre mistede sit mandat i kredsen, da Peter Christensen røg ud ved valget i 2015. Partiet er nu atter størst i Aabenraa, og det kan betyde et fireårigt ophold på Slotsholmen for landmanden med den karakteristiske moustache.

Claus Christensen, landmand og opstillet i Varde-kredsen. Varde er Venstre-land, og kredsen er endnu engang blå. Spørgsmålet er, om det er Claus Christensen eller udviklingsminister Ulla Tørnæs, der har været drivkraften bag de 35,1 procent af stemmerne, som partiet kan prale af denne gang. Hvis det er landmanden fra Vrenderup, skal han muligvis til København.

Christoffer Aagaard Melson, formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune. Den unge vejlenser er spidskandidat i Vejle Nord-kredsen, hvor Venstre også har haft et godt valg. Partiet blev størst med 28,4 procent. Christoffer Aagaard Melson har arbejdet med kommunikation i USA, været ansat hos CEPOS og skal nu – måske – en tur i folketinget.

Tom Eriksen, Esbjerg Omegnskredsen. Det er noget af en arv at skulle løfte. Carl Holst, der stillede op i denne kreds, fik 12.000 personlige stemmer. Hvis Tom Eriksen skal gøre sig forhåbninger om fire år på Borgen, skal han samle en stor del af dem op.

Formentlig valgt: Benny Engelbrecht, Jesper Petersen, Troels Ravn, Christian Rabjerg, Anders Kronborg og Birgitte Vind.

Mulig overraskelse: Henny Fiskbæk, Esbjerg Omegn-kredsen. Socialdemokraterne på den syd- og sønderjyske vestkyst har under valgkampen slået sig sammen om Hennys Fiskbæks kandidatur.

Hun er blevet markedsført og så i Tønder, hvor Kim Printz Ringbæk stiller op, i håbet om at trække en socialdemokrat fra den sydvestlige del af vores område til Christiansborg. Så skal der komme en overraskelse, kunne det meget vel være herfra.

Formentlig valgt: Kristian Thulesen Dahl.

De venter i spænding: Resten. Kort sagt. Dansk Folkeparti er gået så voldsomt tilbage, og formanden har ved tidligere valg taget så stor en del af stemmerne, at det er ganske få, der afgør, hvilke to partikammerater Thulesen Dahl får med til København.

De to skal formentlig findes blandt de tre nuværende medlemmer af Folketinget, Karina Adsbøl, Susanne Eilersen og Marie Krarup. Viceborgmester i Esbjerg, Susanne Dyreborg, kan dog ødelægge det håb for en af dem.

Jan Rytkjær Callesen, der lige nu sidder i Folketinget og er opstillet i Sønderborg-kredsen, ser ud til at få det svært. Ved seneste valg hentede han mere end 85 procent af sine personlige stemmer i Sønderborg-kredsen. En kreds, hvor DF er gået fra 14.124 stemmer sidste gang til 5.577 stemmer denne gang.

Formentlig valgt: Den lader vi lige stå tom.

De kæmper om mandatet: Folketingsmedlem Henrik Dahl og partiets spidskandidat i Sydjylland, Steen Holm Iversen.

Den her bliver altså interessant. Henrik Dahl har siddet i Folketinget i fire år. Alligevel valgte partiet, at det hellere ville have byrådspolitikeren fra Varde, Steen Holm Iversen, som spidskandidat. Der er kun et mandat at slås om, et tillægsmandat, partiet fik med det yderste af neglene.

Nu bliver det afgjort, hvem vælgerne har foretrukket. Uden at sige for meget, kan det tørt konstateres, at de to herrer formentlig ikke er på julekort med hinanden. Der er fire års politik karriere og en masse følelser på spil i kampen her.

Formentlig valgt: Karina Lorentzen.

Mulig overraskelse: Nanna Bonde. Det virker ikke sandsynligt. Karina Lorentzen var sidste gang kun 91 stemmer fra at komme Folketinget, og hun har en stærk base i Kolding. Men Nanna Bonde er et ungt politisk talent med ordet i sin magt – hun vandt DM i Debat på Folkemødet på Bornholm sidste år, og hun har været både aktiv og veleksponeret valgkampen igennem. Det ville absolut være en overraskelse, men det var det også, da Lorentzen røg ud sidste gang…

Formentlig valgt: Henning Hyllested.

Mulig overraskelse: Rasmus Vestergaard Madsen. Den unge økolandmand er opstillet som spidskandidat for sit parti i to kredse, Vejle Nord og Kolding Stor. Med den måde Enhedslisten stiller op på, betyder det, at han får alle listestemmerne fra begge kredse, hvor Henning Hyllested kun får fra én kreds, Esbjerg By.

Det er dog også i Esbjerg, partiet har fået sit bedste valg i Sydjyllands Storkreds. Derfor vil det være en gedigen overraskelse, hvis ikke den socialt indignerede havnearbejder bliver siddende i landets parlament.

Formentlig valgt: Lotte Rod.

Formentlig valgt: Niels Flemming Hansen.

Formentlig valgt: Pernille Vermund.

ØSTJYLLANDS STORKREDS

Både Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet, og Troels Lund Poulsen fra Venstre bør være sikre.

Hold øje med Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti, opstillet i Horsens. Dansk Folkeparti har fået to mandater i Østjyllands Storkreds. Ved de seneste tre valg har Skibby netop fået det andet mandat. Men man skal være noget modig for at skyde på noget som helst, der har med DF at gøre denne gang.