Her får du overblik over stenkaster-sagen

Tirsdag aften blev en kvindelig bilist ramt af en sten, der blev kastet fra en motorvejsbro. Her i artiklen kan du få et overblik over sagen.

Omkring klokken 22.00 tirsdag blev der kastet sten fra en motorvejsbro syd for Baderup i Slesvig-Holsten, her kom ingen til skade. Klokken 22.30 kørte en 58-årig dansk kvinde fra Slesvig-Holsten sydpå ad motorvej A7 ved Ellund. Det ligger lige syd for grænsen ved Padborg og cirka ti kilometer nord for det første stenkast. Hendes bil ramt af en sten, der blev kastet fra en motorvejsbro nær Gottrupel og ramte forruden på bilen. Hun var selv i stand til at trække ind til siden. Tysk politi, brandvæsen og redningsmandskab blev kaldt til stedet. Kvinden blev alvorligt kvæstet og indlagt på et sygehus i Flensborg, hun blev såret på overkroppen. Episoden skabte kø på den danske side af grænsen, hvor Syd- og Sønderjyllands Politi omdirigerede trafikken gennem Padborg fra midnat til klokken to natten til onsdag. Stenen, der blev kastet, er en granitsten, som måler 25 gange 25 centimeter. Den blev fundet i midterrabatten og er nu i politiets varetægt. Der er endnu ingen anholdte i sagen, som det tyske politi betragter som forsøg på manddrab. Politiet i Flensborg beder folk, som har set mistænkelige personer eller køretøjer i området ved motorvejsbroerne på de pågældende tidspunkter, om at kontakte dem.