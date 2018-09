Her får du svar på 10 spørgsmål om bander

Hvad er en visitationszone? Hvad handler konflikten i Esbjerg om? Og otte andre spørgsmål og svar om bander.

Hvad handler konflikten i Esbjerg om?

Ifølge politiet er der tale om to grupperinger af mænd i 20-års alderen - den ene gruppe kommer fra Kvaglund og den anden fra Stengårdsvej-området. Kontrol over narkomarkedet i Esbjerg er en del af kampen mellem banderne, der søger den kriminelle dominans i området.

Lige nu er der omkring 15 fængslede fra bandemiljøet i Esbjerg.

Hvor har der været sammenstød mellem banderne i Esbjerg?

Over det seneste år har de to bander i Esbjerg jævnligt haft sammenstød. I denne artikel finder du links til de forskellige episoder på dette kort:

Oversigt over de mange sammenstød, der været mellem banderne i Esbjerg det seneste år. Foto: Grafik: Jonatan Brødsgaard Shoshan

Hvad er en visitationszone?

Her har politiet lov til at foretage såkaldte stikprøvevisitationer på bestemte steder uden konkret mistanke. Normalt skal der foreligge en mistanke.

Visitationszoner omfatter typisk et bestemt afgrænset område, for eksempel et værtshus, et butikscenter, en gade eller en plads, mens der kan ikke træffes beslutning om visitation i en hel politikreds eller kommune.

Visitationszonen i Esbjerg blev indført, efter et skyderi på hjørnet af Hermodsvej og Jagtvej i Esbjerg den 17. august 2018.

Hvad har politiet fået ud af visitationszonen?

Politiet har foretaget 226 visitationer siden den 17. august (24 dage).

Der er fundet våben, knive og stoffer. Der har været seks sager om våbenloven, to om knivloven og 21 sager ifølge loven om euforiserende stoffer.

For tiden er 15 bandemedlemmer fængslede, syv er dømt. Den hårdeste dom er fire år og seks måneders fængsel samt udvisning af landet for bestandigt.

Hvad gør politiet og andre myndigheder for at forhindre bander

Myndighederne har en 360 graders tilgang til problemet, hvor politi og kommuner arbejder sammen om at forebygge rekruttering. Samtidig arbejdes der med exit, hvor unge mennesker får hjælp til at komme ud af kriminelle miljøer.

Politiet er også synlige på gadeplan og i nattelivet, hvor de har fokus på de personer, der skaber uro, og følger dem tæt.

Er det farligt at opholde sig i en visitationszone?

Nej, den almindelige borger har ikke noget at frygte, lyder det fra politiet.

Selvom grupperingerne har skudt, stukket hinanden ned og ofte er endt i spontane sammenstød, har ingen udenforstående borgere været involveret.

Politiet kører ekstra tryghedsskabende patruljer, efterforsker massivt og snakker med kommune og andre samarbejdspartnere om den forebyggende del.

Hvad siger borgerne?

Umiddelbart virker det ikke, som om borgerne i Esbjerg føler sig utrygge. Spørger man for eksempel naboer til de to grupperinger, skoleledere og folk på gaden, siger de samstemmende, at de ikke er utrygge ved situationen. De ser dog helst, at konflikten mellem de to grupper forsvinder.

Hvilke bander er der i Syd- og Sønderjylland?

Esbjerg: Stengårdsvej, Kvaglund og Devil’s Choice MC Seaside

Rødding: Devil’s Choice Borderland

Horsens: Bandidos

Smidstrup/Fredericia: Devil’s Choice MC Fortresstown,

Fredericia: Loyal To Familia (LTF)

Hvordan ender unge i en bande?

Der er flere måder at rekruttere til bander på. For eksempel et klubhus, hvor banderne kan holde fester, der vil tiltrække nogen.

Der foregår også rekruttering gennem kriminalitet, hvor man for eksempel får et afhængighedsforhold til de kriminelle gennem et misbrug.

Og så er der også unge mennesker, der i vildfarelse er ude at prøve grænser af, søger fællesskaber og finder mening med tilværelsen ved at tilslutte sig en bande.

Hvad betyder forbuddet mod LTF?

Forbuddet mod Loyal to Familia (LTF) er landsdækkende og trådte i kraft tirsdag den 4. september 2018. Rigsadvokaten har givet politiet bemyndigelse til at føre forbuddet ud i livet.

Helt konkret betyder forbuddet, at det ikke længere er tilladt at bære eller anvende LTF's kendetegn i det offentlige rum.

Man vil derfor kunne blive anholdt og sigtet for at bære synlige LTF-kendetegn på eksempelvis trøjer, kasketter og lignende.

I Fredericia er der en 10-12 personer, som bekender sig til LTF. De har efter politiets vurdering ikke noget tilholdssted. De opholder sig meget inden for voldene, altså i bymidten. Politiet følger dem tæt og slår konsekvent ned over for de lovovertrædelser, de foretager.