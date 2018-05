Her får synshandicappede mere hjælp på togrejsen

Skilte og linjer skal gøre folk med et synshandicap mere trygge ved at tage toget selv.

Nu kommer der hjælp til synshandicappede, der skal med toget fra Kolding og Fredericia.

Det er nemlig nogle af de byer, hvor Banedanmark vil lægge ledelinjefliser og opsætte taktile skilte på perronerne, skriver de i en pressemeddelelse.

Ledelinjer er belægningsbånd med en farve, højde og overfladestruktur, som afviger fra de omkringliggende omgivelser, der gør det letter for folk med et synshandicap at orientere sig.

Et taktilt skilt er et skilt med hævet skrift, der giver synshandicappede informationer om perronnummer og adgangsveje. De bliver placeret på elevatorer og på håndlister ved trapper.

- Uden ledelinjer og opmærksomhedsfelter er der mange mennesker med et synshandicap, som oplever færden på perronen som ekstremt angstprovokerende og forbundet med stor usikkerhed. Dette vil ændre sig radikalt med de kommende projekter, der skaber større sikkerhed og bedre tilgængelighed, siger John Heilbrunn, der er næstformand i Dansk Blindesamfund.

Det er en arbejdsgruppe, der består af Banedanmark, Transportministeriet, DSB og Danske Handicaporganisationer, som Danske Blindesamfund er en del af, der beslutter, hvor der skal være ledelinjer.

Siden 2006 har det været sådan, at hver gang Banedanmark anlægger, fornyer eller opgraderer perroner, er det en fast del af byggeplanen, at der også skal lægges ledelinjer ud.

I Kolding foregår arbejdet mellem uge 22 og 26. I Fredericia starter arbejdet omkring uge 30 og løber efter planen frem til uge 38.

