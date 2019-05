Her fejrer de juleaften for udsatte borgere i maj måned

I Kolding holder de jul i maj måned for udsatte borgere.

Flæskesteg, risalamande, gaver og brunede kartofler.

Det er alt sammen noget, som vi forbinder med den 24. december. Men i Kolding Kommune er julens festligheder altså også rykket for byens udsatte borgere den 24. maj.

For tredje år blev de i dag inviteret til juleaften på plænen ved Slotssøbadet, og det er en dag, som flere af de udsatte borgere sætter pris på.

- Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, så jeg kan godt lide at komme her. Man møder andre mennesker og er sammen med nogen, som man måske ikke har set i lang tid, siger Dorte Jacobsen.

Eddie Hedegård fra Kolding har det på samme måde.

- Jeg kan rigtig godt lide konceptet bag. Det er ikke andet end positivt, men jeg ved godt, at det ikke giver så god mening at holde jul i maj, siger han.

På plænen ved Slotssøbadet i Kolding var der i dag flyttet et juletræ ind. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Jul hele året rundt

Sådan havde Dorte Jacobsen det også, da hun første gang hørte om en juleaften i en forårsmåned.

- Jeg tænkte ahh, i maj måned? Men den var altså god nok, siger Dorte Jacobsen.

Omkring 150 udsatte borgere var i dag mødt op for at fejre jul ved Slotssøbadet i Kolding. Det er kommunen selv, der finansierer dagens juleaften, og Udsatterådet er med til at arrangere dagen.

- Udsatte skal have jul hele året rundt. Det er et fantastisk arrangement. Det samler alle de forskellige væresteder, så de kan møde hinanden på tværs, siger Thomas Engel, der er næstformand i Udsatterådet.

Til en juleaften hører selvfølgelig også gaver, og Eddie Hedegård fik da også lov til at flå noget gavepapir fra hinanden i dag.

- Jeg vandt en fin tshirt i julebanko, som nok er et par størrelser for stor, men det går nok – og også nogle solbriller, siger Eddie Hedegård.