Her finder du landsdelens lykkeligste håndboldliga

Fire håndboldklubber i Syd- og Sønderjylland har taget konceptet Lykkeliga til sig og startet håndboldhold for udviklingshæmmede.

Det kan være svært for udviklingshæmmede børn og unge at finde en sportsgren, som de kan gå til ligesom andre børn og unge. Ofte kan de ikke være medlem af en helt almindelig sportsklub, fordi de her bliver placeret efter alder og ikke efter, hvordan de er mentalt udviklede.

Men nu er der nye muligheder for dem, der gerne vil være med i et fællesskab. I flere syd- og sønderjyske byer bliver der dannet håndbold hold for udviklingshæmmende i alderen 6-15 år. Det gælder i følgende byer:

Aabenraa: Sønderjyske Kidz

Kolding: KIF Kidz

Ribe: Ribe HK Blues

Horsens: Horsens HK (opstart 7. april)

Til sommer arrangerer Lykkeliga foreningens første store turnering. Den 9. juni afholdes LykkeCup i Aalborg, og invitationer er på vej ud til alle lykkeliga-børnene og deres familier.

