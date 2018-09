Bander har slået sig ned i fem byer i Syd- og Sønderjylland. Her finder du en oversigt over dem alle.

Selvom Hells Angels ikke længere er synlige i det syd- og sønderjyske område, er der stadig bander til stede i området. Nogle gør meget væsen af sig for tiden, mens andre nærmest lever i det skjulte.

Konflikten i Esbjerg har sat fokus på de to grupperinger fra Kvaglundparken og Stengårdsvej, og i Fredericia er Loyal To Familia (LTF) synlige i bybilledet. Senest som følge af forbuddet mod dem, hvor fem i sidste uge blev sigtet for brud på den nye LTF-lov.

Stille omkring Hells Angels

Mens der er uro i Esbjerg og Fredericia, er der stille omkring de andre bander i området.

Devil’s Choice er en support-gruppe til Hells Angels, og de holder ifølge politiet til i tre byer: Smidstrup, Esbjerg og Rødding.

Forbud mod LTF Forbuddet mod Loyal to Familia (LTF) er landsdækkende og trådte i kraft tirsdag den 4. september.

Rigsadvokaten har givet politiet bemyndigelse til at føre forbuddet ud i livet.

Helt konkret betyder forbuddet, at det ikke længere er tilladt at bære eller anvende LTF's kendetegn i det offentlige rum eller på anden måde at videreføre gruppens forehavende.

Man vil derfor kunne blive anholdt og sigtet for at bære synlige LTF-kendetegn på eksempelvis trøjer, kasketter og lignende.

- Vi hører dog ikke noget til dem, fortæller Jens Langdal, fungerende politiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Tidligere kunne man se Hells Angels-rygmærker fysisk til stede i både Esbjerg og Vejle, men de forsvandt fra bybillederne for nogle år siden.

Bander i Syd- og Sønderjylland

Bandernes tilstedeværelse i Syd- og Sønderjylland er fortrinsvis et nordligt fænomen. Den sydligste del af Sønderjylland går fri, og man finder den første bande 70 km nord for den dansk-tyske grænse i Rødding, hvor en afdeling af Devil’s Choice holder til.

Her holder banderne til:

Esbjerg:

Kvaglundparken

Stengårdsvej

Devil’s Choice MC Seaside

Rødding:

Devil’s Choice Borderland

Horsens:

Bandidos

Smidstrup:

Devil’s Choice MC Fortresstown

Fredericia:

Loyal To Familia (LTF)

