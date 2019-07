Frederikke og Mathilde har kræft: Her forstår vi hinanden rigtigt

20 kræftramte børn og unge mellem 12 og 17 år mødes på Danmarks eneste rehabiliteringslejr i Ribe: Cool Camp. Her møder de ligesindede og får et pusterum fra en sygdomsfyldt hverdag.

Mathilde Lindberg strammer bue-strengen og sender pilen af sted.

Svooooooiiiiing, siger det. Pilen har sat sig i det røde felt i cirklen. Til hendes egen positive overraskelse. Hun retter lige ryggen en anelse og smiler til veninden Frederikke Jensen, der smiler anerkendende tilbage.

De to er på sommerlejr for kræftramte børn og unge. Og nyder at være sammen med andre unge i samme situation som dem selv.

Pilen skal ligge rigtigt, inden den skal suse afsted. Foto: Finn Grahndin

Venner - og rigtige venner

Det er bestemt ikke fordi de to ikke kan lide deres venner. Eller at deres venner ikke kan lide dem og ikke vil gøre alt for dem. Men det er bare ikke det samme.

- Mine venner kan selvfølgelig ikke forstå mig og min situation helt så godt som de andre her i lejren kan. Som Mathilde for eksempel, siger 15 årige Frederikke Jensen, der har haft leukæmi (blodkræft) siden 2017.

- Derhjemme kan det godt gå mere op i en ny kjole eller om håret sidder rigtigt, siger hun.

Ny i lejren - og glad

Mathilde Lindberg er 16 år. Hun har en slags knoglekræft. Ewing Sarkom hedder det. I modsætning til Frederikke har hun ikke været på lejren før. Men hun har allerede oplevet meget og er glad for at være her:

- Det er skønt at lære andre at kende på min alder, som er i samme situation som mig, siger hun.

Aktive trods kemoen

De er begge i behandling. Kemoen kan godt tappe på kræfterne. Men her deltager man i aktiviteterne, så godt man kan. Bueskydning, klatring, roning, madlavning og meget mere. Men også mindfulness og samtaler. Dagens andet store opgave er at lære at spille og synge et stykke musik: "Golden" med Lukas Graham.

Læge: Sygdom en styrke

Det er femte gang, LIVSKRAFT arrangerer sommerlejren. Et projekt, der startet af børnekræft-overlever og læge Rasmus Thøger Christensen og læge Heidi Kristine Støve.

- Når de unge får kræft, må de ofte forholde sig til et helt nyt liv. Også selv om behandlingsudsigterne for de fleste efterhånden er ret gode. På Cool Camp forsøger vi at give dem værktøjerne til at betragte sygdomsforløbet som en styrke, siger Rasmus Thøger Christensen.

Cool Camp foregår i Skovly ved Ribe. Det er gratis for deltagerne. 30 frivillige er med til at hjælpe de kræftramte unge. Lejren er financieret af Børnecancerfonden.

At få mulighed for at pjatte, snakke og lave alt muligt sjovt giver glæde og selvværd. Foto: Finn Grahndin

Syv facts om børnekræft

Det første:

200 børn under 18 år får hvert år kræft i Danmark.

Det andet:

500 – 600 børn er årligt i behandling.

Det tredje:

30 pct. af børnene får tilbagefald eller forværring af deres sygdom.

Det fjerde:

Fire ud af fem børn bliver helbredt, mens halvdelen overlever med varige senfølger fra den intensive behandling

Det femte:

Kræft hos børn er den hyppigste dødsårsag hos børn over 1 år, kun overgået af ulykker

Det sjette:

Leukæmi (blodkræft) er den hyppigste kræftform hos børn (ca. 1/3 af diagnoserne). Herefter er lymfeknudekræft og hjernetumorer de næst hyppigste.

Det syvende:

Der er fire børnekræftafdelinger i Danmark: Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Skejby, samt Rigshospitalet