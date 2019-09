Mursten for milliarder: Her investerer ”de tunge drenge” massivt i boliger

Tre byer i TV SYD’s sendeområde står for tiden højt på pensionsselskabers og private investorers ”hitliste”, når de skal finde noget at investere deres mange penge i.

Det er en godt tilfreds Kolding-borgmester, der tirsdag middag sætter spaden i jorden overfor Marina Syd i Kolding.

Og dårligt er det første spadestik taget, før gravemaskiner overtager scenen på byggepladsen, som lige nu ikke er andet end mudder og sandbunker.

Snart vil drønene fra piloteringen skyde gennem byens undergrund, og dernæst vil to 15-etagers høje tårne med 208 lejligheder skyde op på grunden.

Kolding er kommet i de institutionelle investorers attraktive søgelys. Noget, borgmesteren har sukket efter i årevis:

- Førhen måtte jeg nærmest tigge pensionsselskaberne om at investere i Kolding. Nu ringer de pludselig til mig – selv i weekenderne, konstaterer borgmesteren smilende.

Kolding er ikke den eneste by, der mærker stigende interesse fra investorerne.

Også i Vejle og Horsens investeres der for tiden massivt i ejendomme – især boligbyggeri.

En opgørelse lavet af byggefakta.dk for TV SYD viser, at der over en fireårig periode fra 2017 til og med 2020 investeres 13,3 milliarder i boligbyggeri og -renoveringer i de tre kommuner.

Til sammenligning investeres der 9,7 milliarder i samme periode i de øvrige 11 kommuner i TV SYD’s dækningsområde tilsammen.

Så meget er der investeret i boligejendomme i Syd- og Sønderjylland siden 2017:

Byggefakta.dk har lavet denne opgørelse over investeringerne i boligbyggeri og -renoveringer i Syd- og Sønderjylland for TV SYD. Det er især Horsens, Vejle og Kolding, der investeres i - men også Esbjerg, Billund, Fredericia og Sønderborg mærker investorernes interesse. Foto: Grafik: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Leder med lys og lygte efter noget at investere i

Investeringerne i boliger i Horsens, Kolding og Vejle er en direkte konsekvens af, at det er blevet dyrt at købe attraktive grunde og bygge på dem i København, Århus og Ålborg.

Tirsdag blev der taget første spadestik til et nyt PFA-byggeri i Kolding. Kolding er en af de byer i Syd- og Sønderjylland, som investorerne har kastet deres kærlighed på i jagten efter noget at investere deres milliarder i. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

De høje byggepriser betyder, at nybyggede lejligheder i storbyerne nu er så dyre, at de er blevet svære at leje ud. Tomme lejligheder betyder dårligere afkast til investorerne, og det er derfor, blandt andre pensionsselskaberne nu sværmer om trekantområdet.

Her er priserne stadig lave, og befolkningsvæksten betyder, at riskoen for tomme lejligheder er minimal.

- Vores udfordring er, at vi har 200 mia. kroner placeret i obligationer, som faktisk giver negativt afkast nu. Samtidig indbetaler pensionskunderne penge, som skal investeres hver eneste måned, siger ejendomsdirektør i PFA Pension, Michael Bruhn, til TV SYD.

- Derfor leder vi hele tiden med lys og lygte efter de bedst mulige investeringer, siger han.

Netop dét finder investorerne i de tre byer.

Vækstbyer tiltrækker investeringer

PFA Pension er en af de institutionelle investorer, der investerer i både Vejle, Kolding og Horsens.

I Vejle er byggeriet af 228 lejligheder midt i Vejle centrum i fuld gang, og i Horsens bygger PFA sammen med den lokale entreprenør Torntoft & Mortensen 48 boliger tæt på Horsens centrum.

AP Pension har købt Kolding Sky-projektet med 100 lejligheder og et mindre proket i Kolding med 35 lejligheder. Onsdag holder AP Pension desuden rejsegilde på et byggeri med 70 lejligheder på Lilli Gyldenkilde Torv i Horsens.

Ifølge Michael Bruhn, som er ejendomsdirektør i PFA Pension, er de tre byer interessante, fordi de alle har voksende indbyggertal. Både Horsens og Vejle vokser med omkring 1.000 nye borgere om året. Også i Kolding er vokser befolkningstallet.

I Kolding vil der inden udgangen af 2020 stå godt 1200 nye boliger klar i Kolding, fortæller borgmester Jørn Pedersen (V) til TV SYD.

Han forstår godt de store investorers interesse for blandt andet Kolding:

- Det er udtryk for, at der faktisk er et behov her. Vi har behov for godt 2.000 boliger alene i Kolding, så de kan bygge stort set uden risiko for at boligerne kommer til at stå tomme, og det betyder jo rigtig meget for de her pensionskasser, siger Jørn Pedersen til TV SYD.

Det er ifølge Michael Bruhn, PFA Pension, ikke alle vækstbyer, der er lige attraktive for pensionskasser, som vil investere i boliger.

- Hvis man tager en by som Esbjerg, som er Danmarks 5. største by, så vækster den på erhvervssiden, men der er andre byer, der har en stærkere befolknings- og boligtilvækst ifølge den her analyse, siger Michael Bruhn til TV SYD.

Festen fortsætter

Det er ikke kun nybyggeri, der investeres i. Ejendomsfonden OAK opkøber attraktive eksisterende ejendomme for at leje dem ud for private investorer.

- Det er en god forretning for vores investorer, som vi forventer får 8,2 procent i afkast, siger direktør og partner i OAK, Mads Heide Ankjær, til TV SYD.

Mads Heide Ankjær forventer, at Horsens vokser længe endnu:

- Kigger vi ti år længere frem, så ligger Horsens til at være nummer tre på landsplan blandt de større danske kommuner målt på befolkningstilvæksten, siger Mads Heide Ankjær til TV SYD

Colliers i Vejle ser ikke tendenser til at investeringerne i boligbyggeri i det tre byer vil falde i nær fremtid.

- Vi forventer, at den her efterspørgsel er rimeligt stabil. Det hænger sammen med, at befolkningstilvæksten er stabil, og prognosen siger, at vi også i fremtiden har et lavt renteniveau. Det gør det selvfølgelig attraktivt at investere i ejendomme lige nu, siger direktør i Colliers, René Neesgaard til TV SYD.