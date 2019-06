Skal du ikke til Bornholm? Her kan du alligevel se med fra Folkemødet

Selvom du ikke er på Bornholm under årets Folkemøde, så har du mulighed for at følge med på TV2 Regionernes scene på Folkemødet.

Færger og fly fragter i disse dage tusindvis af mennesker til Bornholm. For torsdag åbner dette års folkemøde på øen. Folkemødet har været en fast begivnhed i Allinge siden 2011, og ligesom de tidligere år, så kan du, selvom du ikke er til stede på øen, følge med hjemme fra sofaen.

TV2 Regionerne har nemlig igen i år en scene til det årlige fire-dages-arrangement, der handler om politik og demokrati. TV2 Regionerne sætter i år fokus på humor i krænkelsens år 2019. For hvem og hvad må man egentlig grine af og med, når man fyrer en joke af?

I alt seks samtaler huser TV2 Regionerne på Folkemødet, og dem kan du se på TV SYD+ de kommende tre aftener og på TV SYDs nye Play-app, lige når du vil.

De her jokes fortryder jeg mest

Anders Stjernholm og Michael Schøt, begge komikere - og den ene også politiker, mødes torsdag til en samtale om, hvad vi må grine af, når den politiske korrekthed også rammer humoren. Hvilke jokes fortryder de, og er de trådt over stregen med nogle af deres jokes, får vi blandt andet svar på.

Senere torsdag er det tidligere politikere Özlem Cekic og Socialdemokratiets Nicolai Wammen, der mødes til en snak om at kunne grine sammen med dem, man er uenige med. Det har Özlem Cekic blandt andet udfordret ved at drikke dialog-kaffe med folk, der kalder hende grimme ting på nettet. Og kan man så grine af det, når man mødes. Det bliver vi klogere på.

De to snakke kan du se klokken 20.25 og 22.15 på TV SYD+ torsdag aften.

Det her er ikke længere sjovt

Fredag er der politikere på TV2 Regionernes scene.

Her er det Ida Auken (Radikale Venstre) og Benny Engelbrecht (Socialdemokratiet), der bruger humor som et politisk våben. Hvornår er det sjovt, og hvornår bliver det for meget? Og er det kun sjovt, hvis man er politisk enige med dem, der bruger humoren? Det er spørgsmålene til de to folketingsmedlemmer.

Senere kommer to mere erfarne politikere på scenen og husker tilbage på tiden, før alle blev krænkede. Men er der nogle ting, der faktisk er gode, at vi ikke længere gør grin med? Mogens Lykketoft fra Socialdemokratiet og Venstres mangeårige folketingsmedlem Bertel Haarder kigger både frem og tilbage i historien.

Se begge samtaler fredag klokken 19.55 på TV SYD+ og igen 22.45.

Men hvad må vi så grine af?

Lørdag kan du få tips til at være sjov i en krænkelsestid. For hvis man ikke må gøre grin med tykke, handicappede, troende eller andre - hvad er der så tilbage at grine af og med? Komiker Sebastian Dorset og Radikale Venstres Martin Lidegaard hjælper dig til at forblive festens midtpunkt uden at blive ramt af en shitstorm.

Den snak kan du se på TV SYD+ lørdag klokken 19.55.

Og til sidst udfordrer Dansk Folkepartis Morten Messershmidt og kæresten Dot Wessman krænkelseskulturen. Der skal være grænser, men hvor skal humoren stadig have frit spil i en krænkelsestid - det giver de to deres bud på. Det er på TV SYD+ klokken 19.55 søndag.

Kan du ikke sidde klar foran skærmen, så kan du selvfølgelig se det hele, lige når du har tid, på TV SYDs nye app.