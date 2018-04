Her kan du fejre arbejdernes internationale kampdag i Syd- og Sønderjylland

Så er det igen tid til at støve de røde faner af og øve teksten til kampsangen "Internationale" - tirsdag er det arbejdernes internationale kampdag.

Siden 1890 er arbejdernes internationale kampddag blevet markeret 1. maj i Danmark. Ved det første arrangement for snart 130 år siden, var kravet om en otte-timers arbejdsdag på dagsordenen. I dag, hvor det er få dage siden en overenskomstaftale for de offentligt ansatte faldt på plads, skal der nok være rigeligt at tale om til dette års 1. maj-arrangementer.

Traditionen tro inviterer fagbevægelsen til taler, kaffe med avec og fællessang. Herunder kan du se, hvor kampdagen fejres i Syd- og Sønderjylland.

Flere steder er der også mulighed for at høre lokale folketingspolitikere tale. Her kan du se, hvor de folketingsmedlemmer, der er valgt i vores område, er inviteret til at tale.

Socialdemokratiet

- Benny Engelbrecht

08:00 LO morgenmøde på Nordals – forsamlingshuset Hos Risa, Trappen 6, Guderup

10:00 LO morgenmøde på Broagerhus – (Broager gamle rådhus Allegade, Broager)

14:30 LO Sønderjylland 1. maj-arrangement i Kongevejsparken i Sønderborg

- Christian Rabjerg Madsen

06.00 Socialdemokratiet i Kolding Kommune, Forsamlingshuset Dannevirke, Stenderupvej 224 B, Sdr. Stenderup

11.00 3F og Dansk Metal Kolding, galgebjergvej 4 (3F Kolding), Kolding

13:30 LO Koldings 1. maj i Stejlbjerg anlægget, Kolding

- Jesper Petersen

07.00 Socialdemokratiet Haderslev, A.D. Jørgensensvej 2, Haderslev

10.30 3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia

13.00 1. maj-arrangement ved Tørning Mølle, arrangeret af LO Haderslev, Socialdemokratiet og SF, Tørningvej 6, Vojens

- Karen Klint

07.00 Bygningen, Lille Sal, Ved Anlæget 14B, Vejle

15.30 Taler ved LO arrangement i Mariahaven i Vejle

- Troels Ravn

07.00 LO Sydjylland (Vejen), Markedsrestaurationen, Markedsvej 7, Brørup

13.30 LO Sydjylland (Billund), Anlægget, Grindsted

15.00 LO Sydjylland (Varde), Arnbjerg Parken, Varde

Enhedslisten

- Henning Hyllested

09.00: 3F Kolding, Galgebjergvej 4, Kolding

10.45: 3F Esbjerg, Vestkraftkaj 1, Esbjerg

11.30: 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25, Esbjerg

14.00: LO Vest, Arnbjerganlægget, Varde