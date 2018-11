Her kan du markere afslutningen på Første Verdenskrig

Gudstjenester

Der er flere kirker, der gennem gudstjenester minder de faldne i Første Verdenskrig. Nogle arrangementer omfatter også kransenedlæggelse, taler mm.

Mindekoncert med lys og mørke

Sct. Marie Kirkes organist Anne Agerskov spiller en koncert med temaet Lys og Mørke pga. 100-året.

Tid og sted: Sct. Marie Kirke, Kirke Allé 6, Sønderborg, kl. 14.30

Musikgudstjeneste

Musikgudstjeneste i anledning af 100-året med Marianne Østergård Petersen, Dybbøl kirkes motetkor v. Frank Laue og organist Lisbeth Bomose.

Tid og sted: Rinkenæs Korskirke, Kirkevej 2, Rinkenæs, Gråsten, kl. 19-20.



De faldne mindes på 100-års dagen

Mindearrangementet indledes med underholdning ved Sønderborg Pipes and Drums og efterfølgende kransenedlæggelse.

Tid og sted: Ved mindesmærket for Sønderborgs faldne på Kirketorvet ved Sct. Marie Kirke kl. 10:45

To minutters stilhed

Tysk drama, der starter med en spontan solidarisk reaktion hos nogle elever i efterkrigstidens Østtyskland i 1956, men som ender med at tiltrække sig opmærksomhed fra toppen af regeringen. Filmen bygger på virkelige begivenheder.

Tid og sted Kinorama Sønderborg, Perlegade 5, Sønderborg, kl. 13.45.



I Krig & Kærlighed

Dansk drama, der udspiller sig under Første Verdenskrig. Esben fingerer sin egen død for at flygte fra krigen og komme hjem til hustruen Kirstine og sønnen Karl, men alt er ændret i hans fravær.

Tid og sted: Kinorama Sønderborg, Perlegade 5, Sønderborg, kl. 17.15, 17.30 og 17.45.