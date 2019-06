Her kan du se det helt særlige rød-hvide F-16 fly sankthansaften

Søndag aften kan du se det helt særlige dannebrogsbemalede F-16 fly, når det suser hen over det danske landskab.

Det rød-hvide Dannebrogs-fly Hvert år udsmykkes en eller flere haler på de danske F-16 kampfly, som vises frem ved officielle arrangementer, opvisninger eller særlige markeringer.

I år blev et fly malet som Dannebrog for at fejre flagets 800-års fødselsdag.

Flyet vil være malet som Dannebrog resten af dets levetid.

Flyet sendes ikke i internationale operationer, men skal flyve som en del af afvisningsbredskabet i Danmark.

Så du det ikke i sidste weekend, har du måske mulighed for at se det nu. Søndag aften flyver det rød- og hvidmalede F-16 fly over landet, og hvis du er heldig, kan du få et kig på det helt særlige fly. Flyet blev malet i forbindelse med Dannebrogs 800-års fødselsdag.

- Det var en stor succes, da vi i sidste weekend fejrede Valdemarsdag og 800-års dagen for Dannebrog med at tilføje den malede F-16 til vores afvisningsberedskab og flyve en tur over landet. Derfor vil vi give flere danskere mulighed for at se flyet i aktion på sankt hans, siger oberst Uffe Holstener, chef for Fighter Wing Skrydstrup.

Forsvaret oplyser på sin hjemmeside, at flyet kommer til at flyve over Danmark som en del af en træningsøvelse, og at det letter i Skrydstrup, hvor de danske kampfly har hjemme. I kortet nedenfor kan du se, hvornår flyet cirka kommer forbi nær dig.

Her kan du se flyet i aften. Foto: Forsvaret

Flyet var i luften i sidste weekend, og her oplevede Forsvaret stor interesse for røde-hvide fly, fortæller Uffe Holstener.

- Jeg er selv rigtig ærgerlig over, at det kun var en del af Danmark, der blev tilgodeset på grund af brændstofbegrænsninger, og at jeg efter København måtte afbryde ruten til Odense grundet vejret. Interessen for at se flyet er så stor, at vi nu laver endnu en flyvning med en lidt anden rute, siger obersten.

Flyvet skal flyve fast som en del af afvisningsberedskabet, som dagligt laver træningsøvelser i det danske luftrum.