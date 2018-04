Her kan du se økokøer slippes ud på græs

Søndag åbner de økologiske landmænd for stalddørene og lukker deres forårskåde økokøer ud på græs

Søndag kan alle komme ud på landet for at fejre foråret sammen med de økologiske malkekøer.

I alt 72 økologiske gårde holder Økodag, og her kan danskerne opleve de glade økokøer vise deres bedste dansetrin frem, når de bliver lukket ud på græs under åben himmel efter en lang vinter i stalden.

- Økodag er en glædens dag. Både for de økologiske køer, for de økologiske landmænd og for de mange tusinde forventningsfulde børn og voksne, der hvert år står klar rundt om græsmarkerne, når stalddørene lukkes op klokken 12. Man kan simpelthen ikke undgå at blive glad i låget af det livsbekræftende syn af kåde økokøer, der spurter ud på marken i den friske forårsluft, Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, i invitationen.

Du kan se, hvor køerne lukkes ud på www.økodag.dk og se mere om, hvad der sker på de enkelte gårde.

Gårdene holder åbent mellem klokken 10 og 14, og stalddørene slås op præcis klokken 12.