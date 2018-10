Lyserød Lørdag: Her kan du støtte brysterne

Der er "Lyserød Lørdag" landet over til fordel for "Støt Brysterne". I TV SYDs område er der mindst 25 arrangementer på Lyserød Lørdag.

Der er intet lyserødt ved sygdommen brystkræft. Hvert år rammes omkring 4.600 kvinder af brystkræft, og i alt hver niende kvinde vil i løbet af deres liv blive ramt af sygdommen. Det gør denne kræftform til den absolut mest udbredte blandt kvinder i Danmark.

Så der er mange gode grunde til at bekæmpe brystkræft. Et af tiltagene for at gøre netop dette er "Lyserød Lørdag" - en dag, hvor events og aktiviteter landet over rejser penge til forskningen og bekæmpelsen af brystkræft.

10 års jubilæum

"Lyserød Lørdag" er ikke et nyt fænomen. Siden 2008 har en lørdag i oktober været allokeret til at samle ind til det gode formål. Siden da er der samlet over 28 millioner kroner ind.

Rigtig mange af pengene går til forskning i brystkræft - faktisk hele 62 procent af de indsamlede midler ender her. Derudover går pengene til patientstøtte, oplysning og administration.

Det går "Lyserød Lørdag"-pengene til: 62 procent: Forskning i brystkræft

19 procent: Patientstøtte

16 procent: Oplysning

Tre procent: Administration

Flere arrangementer i Syd- og Sønderjylland

Rundt omkring er der masser af aktiviteter, der skal samle penge ind. I TV SYDs område er der - ifølge "Lyserød Lørdag"s hjemmeside - i alt 25 steder, hvor man kan være med til at støtte.

Et af stederne er Street Food Esbjerg. her har flere af madboderne lyserøde retter på menuen, ligesom mange af de retter, man kan købe der, udløser 10 kroner til "Støt Brysterne".