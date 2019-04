Her kører de hurtigst i Syd- og Sønderjylland

Rigspolitiet uddeler flest fartbøder i Haderslev og Sønderborg kommuner.

Bilisterne i Haderslev og Sønderborg Kommuner er tilsyneladende dem med det tungeste tryk i speederfoden her i Syd- og Sønderjylland. De to kommuner er de eneste fra vores del af Danmark på Rigspolitiets top 15-liste over de kommuner i hele landet, hvor politiet udskriver flest fartbøder.

For at få en fartbøde på mere end 2000 kr., skal man køre mindst 40 pct. hurtigere end det lovlige.

Bilister i Greve Kommune topper listen. Her er de gennemsnitlige bøder på 2262 kr.

Bilister snuppet i Haderslev Kommune ligger på listens 12. plads med gennemsnitlige bøder på 1623 kr., og lige efter kommer bilisterne i Sønderborg Kommune på en 13. plads med gennemsnitlige bøder på 1613 kr.

Her er hele listen over de kommuner, hvor de gennemsnitlige bøder var størst:

1. Greve Kommune: 2262 kroner.

2. Faxe Kommune: 2036 kroner.

3. Solrød Kommune: 1947 kroner.

4. Allerød Kommune: 1915 kroner.

5. Hillerød Kommune: 1762 kroner.

6. Tårnby Kommune: 1736 kroner.

7. Lolland Kommune: 1710 kroner.

8. Skanderborg Kommune: 1675 kroner.

9. Ikast-Brande Kommune: 1673 kroner.

10. Brøndby Kommune: 1633 kroner.

11. Gladsaxe Kommune: 1624 kroner.

12. Haderslev Kommune: 1623 kroner.

13. Sønderborg Kommune: 1613 kroner.

14. Egedal Kommune: 1601 kroner.

15. Langeland Kommune: 1594 kroner.

Kilde: Data fra Rigspolitiet over politiets placeringer af fotovogne i 2018.