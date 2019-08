Her racer de på pimpede havetraktorer

Om det er fedt at bo i Gårde? Er du gal mand. Nu er den kåret til årets landsby.

- Sammenholdet. Helt klart.

Allan Spicker, lokal ildsjælp, er slet ikke i tvivl om svaret på spørgsmålet: "Hvad er det bedste ved at bo i Gårde?".

Landsbyen med 257 indbyggere, hvis man tæller naboens kattekillinger med, i postnummer 6870 Ølgod er kåret som årets landsby i Varde Kommune, og det blev lørdag fejret med et brag af en byfest, blandt andet med Gårde Traktor le Man.

Gårde Traktor le Man

Et 2,4 timers udholdelses-racerløb på specialpimpede havetraktorere med tophastigheder på 60-70-80 kilometer i timen.

Lørdag stillede en halv snes hold til start, og borgmester Erik Buhl skød det spektakulære race igang.

Det er den slags de kan i Gårde.

De er jo ikke dumme

De har også opfundet deres egen musikfestival, Rollerock, og bygget en mobil scene til musikerne. Den lejer de selvfølgelig ud, når de ikke selv holder fest. De er jo ikke dumme, bare fordi de bor i Gårde.

Søndag f.eks. er den lejet ud til Varde, og næste weekend er den i Ølgod. Mod betaling, naturligvis. Intet kommer af sig selv, når man bor i Gårde.

- Men det er det fede, siger Allan Spicker.

- ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele.

Se her, hvad de også lige har skabt i årets landsby:

En idræts- og skytteforening med helt ny air soft bane. Den indvies på lørdag. Det er den eneste bane af sin art i Varde Kommune. Foreningen er en af de få, som tilbyder skydning i alle fire dicipliner: Riffel, pistol, bue og air soft.

Eget vandværk med ny bygningsmasse og egen, ny boring.

En storkeklub.

En kultur- og musikforening.

En borger- og beboerforening.

en grill- og læringshytte på 110 kvadratmeter bygget af bæredygtige materialer.

En shelterplads med offentlig adgang.

Landsbyen er hjemsted for Varde Kommunes STU-Center, som hjælper unge med at finde en vej i uddannelsessystemet.

Det er fedt

Allan Spicker er byens fundraiser, og han citerer en sponsor for denne bemærkning:

- Det er fedt, når der kommer en ansøgning fra Gårde. Så ved man, det bliver til noget.

- Jamen livet er fuld af muligheder, smiler Allan Spicker.

- Her er højt til loftet, her er plads til at lege, og det er vi gode til. Vi stopper ikke, fordi bliver gamle. Vi bliver gamle, hvis vi stopper.

Til lykke til Gårde, 6870 Ølgod.

