Sommeren på vej tilbage: Her rammer varmen først

Alle der skal til Tønder Festival kan glæde sig - der er en tør og varm festival i vente. Varmen kommer snigende ind fra sydvest med op til 27 grader i Sønderjylland i weekenden.

Hvis man synes, sommeren sluttede for tidligt i år, så er der godt nyt. Varmen og det gode vejr vender nemlig tilbage og ikke bare for en stund. Det sommerlige vejr ser ifølge TV 2 Vejret ud til at holde langt ind i næste uge.

Frem mod weekenden stiger temperaturen lige så stille, og vinden lægger sig. Torsdag og fredag kan vi forvente sol og temperaturer op til 24 grader - dejligt sommerligt.

Prognose lørdag klokken 15. Foto: TV 2 Vejr

Men lørdag kommer der for alvor gang i sommervarmen, som sniger sig ind over land fra sydvest, hvor man i Tøndermarsken kan man forvente sol fra en skyfri himmel og op til 27 grader.

Den prognose bringer smilene frem hos arrangørerne på Tønder Festival, som sidste år kæmpede med en del regn.

Prognose søndag klokken 15. Foto: TV 2 Vejr

- Det er simpelthen fantastisk, at vejret er med os år, og vi kan nyde en festival uden masser af vand og mudder, siger Maria Theessink, kunstnerisk leder på Tønder Festival, og fortsætter:

- 27 grader lyder dog af meget, og måske kan det næsten blive for varmt, men hvis det skulle blive et problem, er der heldigvis mange steder, man kan nyde musik og festivalstemning i ly for solen.

Varmen fortsætter ifølge TV2 Vejret langt ind i næste uge, og frem til onsdag kan vi forvente temperaturer på op mod de 28 grader.

Syvdøgnsskema fra torsdag den 22. august til onsdag den 28. august Foto: TV 2 Vejr