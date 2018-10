Her skal børnene selv være med til at reparere cyklerne

Gademix er et socialt værested for udsatte børn og unge på Junghansvej i Kolding, hvor børn og unge kan lære at reparere cykler.

Bremserne strammes, og kæden smøres. På stativet i det lille værksted hænger en lilla børnecykel. Langs væggen venter flere cykler på at komme under kærlig behandling. Den næste i rækken er Markus Wiktorowicz Nielsens cykel.

- Jeg bruger min cykel hver dag til skole, fodbold eller i fitness. Den er vigtig for mig, siger den 14-årige dreng.

Han er en af de unge, som ofte benytter sig af Gademix, som er et socialt værested for udsatte børn og unge. Torsdag har de åbnet et cykelværksted. Her kan man få sin cykel repareret.

Den tohjulede bruges i skole, på job, til sport og til arrangementer i skolen. Derfor er det vigtigt, at børnene og de unge har en cykel, der virker, mener Markus Wiktorowicz Nielsen.

Essensen i cykelværkstedet er, at børnene selv skal være med til at reparere cyklerne, så de lærer noget og får en succesoplevelse. Viktor Lindholm Jacobsen, leder af Gademix, Kolding

Succesoplevelser og fremtidsudsigter

Frivillige hjælper med at reparere og tjekke op på cyklerne. Det betyder dog ikke, at de unge kan se til, mens cyklerne laves.

- Essensen i cykelværkstedet er, at børnene selv skal være med til at reparere cyklerne, så de lærer noget og får en succesoplevelse. Vi håber, at det giver noget mod, og at man kan se flere muligheder, når man skal søge ind på en uddannelse, siger Viktor Lindholm Jacobsen, leder af Gademix, til TV SYD.

- Vi synes, at der er et behov for at støtte og styrke børnene i kvarteret. Det er ikke alle, der har en cykel, eller én, der virker. Det er ikke alle, som har råd til at få den lavet, tilføjer han.

Markus med nye færdigheder

Markus Wiktorowicz Nielsen har også været med til at lave sin egen cykel. Nu kan han selv smøre kæden og tjekke bremserne til næste gang.

- Det er godt, fordi så kan man gøre det derhjemme, og så skal man ikke bruge penge på at få det lavet hos en cykelforhandler.

Selvom han nu har lært et par nye tricks, tror Markus Wiktorowicz Nielsen dog ikke, at han skal være cykelsmed.

I jagten på reservedele, gamle cykler og værktøj har Gademix opsøgt sponsorer, cykelforhandler, viceværter og kommunen.

