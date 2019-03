Kuriøs redningsaktion: Hest faldt ned i gylletank

En hest faldt søndag eftermiddag ned i en gylletank ved Lindknud. Trods et fald på mellem tre til fire meter overlevede hesten.

Trekantbrand blev søndag ved 17-tiden kaldt ud til en noget udsædvanlig redningsaktion. På mystisk vis var en hest havnet på bunden af en gylletank, og den var af gode grunde ude af stand til at komme op igen.

- Jeg har været kaldt ud over 5000 gange, men det har jeg godt nok ikke prøvet før, fortæller indsatsleder ved Trekantbrand Jan Riis til TV SYD.

Den usædvanlige situation gav redningsmandskabet en del hovedbrud, men efter et par timers arbejde lykkedes det at få hesten op igen i god behold.

- Vi fik fat i en slags traktor, som vores kollegaer i Brørup bruger til at løfte køer med, og sammen med en lift lykkedes det at få hesten løftet op.

Tre brandfolk måtte dog en tur ned i gylletanken, med fuld åndedrætsbeskyttelse på, for at få spændt et bånd rundt om hesten.

Inden da blev en dyrlæge tilkaldt, som sørgede for, at hesten blev bedøvet inden redningsaktionen.

Hvordan havnede hesten i gylletanken

Og så melder der sig selvfølgelig det helt store spørgsmål. Hvordan er hesten havnet nede i gylletanken?

- Vi ved det faktisk ikke, men vi har en teori om, at hesten har fået stød på et hegn, og lidt i panik er den hoppet over kanten til gylletanken, fortæller Jan Riis.

Gylle indeholder stoffer, der er giftige at indånde. Derfor skal der holdes ekstra øje med hesten de kommende dage, fortæller indsatslederen.