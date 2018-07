Hest sparkede Ane i hovedet: Nu rider hun igen

Hvert femte barn, der går til ridning, kommer galt afsted i hestestalden, viser undersøgelse fra BørneUlykkesfonden

Smilet er ikke til at tage fejl af. Ane er uden tvivl lykkelig, når hun sidder på ryggen af hesten Mille. Det er en sejr for den hesteglade pige, der på den værst tænkelige måde har lært, hvor farligt det kan være at omgås heste, hvis man er uopmærksom.

Da hun kom ud af koma på sygehuset, var det første hun sagde til overlægen: ”Hvornår kan jeg komme ud at ride igen”?

Det gør hun nu. Lige før sin 9-års fødselsdag. Sådan som hun selv og hendes forældre havde drømt om.

Hvornår kan jeg komme ud at ride igen? Ane, da hun vågnede fra sin koma på sygehuset.

Ulykken skete den 1. december 2017. Hun var gået ud i familiens hestestald. Uden ridehjelm og uden at få lov. Det gik galt. En af hestene sparkede den 8-årige Ane i hovedet med svære skader til følge.

På Odense Universitetshospital lå hun i koma og svævede mellem liv og død. Men hun overlevede og kom på Hammel Neurocenter, der er specialister i at genoptræne hjerneskadede.

Sparket var så kraftigt, at Ane svævede mellem liv og død. Foto: Privat

- Hun har gennem hele perioden været meget træt, men heldigvis går det fremad. Først havde hun problemer med ordene. Men en test hos en talepædagog viser, at hun klarer sig fint. I marts var det en udfordring at gå på trapper. Det klarer hun også fint nu. Hun er heller ikke nær så træt mere, fortæller Anes mor, Christina Holbæk Madsen, fra Esbjerg.

Mille giver hjerne-træning

Om Ane bliver helt sig selv igen er dog usikkert. Men sikkert er det, at rideklubben Langagergaard i Varde har tilbudt Ane og hendes forældre, at hjælpe hende. Klubben stiller hesten Mille, faciliteter og en træner til rådighed, så Ane på den måde kan få masser af livskvalitet samtidig med, at det måske også kan hjælpe med at afbøde skaderne.

- Det er i hvert fald altid god genoptræning for Ane, og på Hammel bruger de også heste til gentræning, så det giver fin mening, siger en glad Christina Holbæk Madsen.

Der er et vigtigt budskab i det her. At man kan se, hvor hurtigt det kan gå galt. Tommy Nielsen, Foreningen Rid med Hjertet

Rid med hjertet

Idémanden bag er Tommy Nielsen fra ”Rid med hjertet”. En forening, der normalt samler penge ind til Julemærkehjemmet i Kollund. Foreningen er tilknyttet rideklubben Langagergaard.

- Der er et vigtigt budskab i det her. At man kan se, hvor hurtigt det kan gå galt. Og ved at se, hvor meget familien har været igennem for at modstå det her uheld. Vi har også et ansvar for, at den slags uheld ikke sker. At man så kan få lov at stå her og se Anes store smil….det er jo fantastisk, siger Tommy Nielsen.

Privatfoto af Ane, da hun lå i koma på Odense Universitets Hospital. Foto: Privat

Ane er skadet, men kan meget mere nu end første antaget. Foto: Privat

Nu er Ane blevet ambassadør

Hvert år sker der ca. 7.000 rideulykker. En undersøgelse foretaget af Børneulykkesfonden viser, at hvert femte barn, der går til ridning, oplever en ulykke i stalden. For at undgå disse ulykker har Dansk Ride Forbund og Børneulykkesfonden lanceret kampagnen ’Brug pæren i stalden’.

Ane er nu også tilknyttet BørneUlykkesfonden, som bruger hende som ambassadør i fondens forebyggende arbejde.

