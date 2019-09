Hingsten fra Kolding hædret på hjemmebane

Tirsdag eftermiddag blev cykelrytteren Kasper Asgreen hædret på Kolding Rådhus efter en række imponerende resultater hen over sommeren.

Den 24-årige cykelrytter, der har fået sin sportslige opdragelse i Kolding Bicycleclub, blev hædret for bl.a. at have vundet DM guld i enkeltstart, kørt et flot Tour de France og fulgte stærkt op med en individuel sølvmedalje i enkeltstart ved EM.

Kasper Asgreen har allerede været Årets idrætsnavn i Kolding to gange, fremhævede borgmester Jørn Pedersen, (V), i sin hyldesttale.

Kasper Asgreen hædres på Kolding Rådhus. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

- Ofte siger jeg omkring toppræstationer af vores atleter, at det er god reklame for Kolding.

Du beviser det så, når du toner frem i bedste sendetid og siger, at Kolding er min by og det er herfra din verden udgår.

Og ikke nok med det - du glemmer heller ikke din cykelklub og tager jo gerne en tur med dem, når tiden tillader det til stor glæde og inspiration for klubbens medlemmer, sagde Jørn Pedersen.

Borgmesteren håber på endnu mere succes til hingsten fra Kolding:

- Jeg tager gerne imod dig igen, når VM i England i den sidste uge af september forhåbentlig bliver en ny succes for dig, sluttede Jørn Pedersen.

