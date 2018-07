Historisk kro brænder - to personer er i behandling for chok

Den historiske Kro syd for Flensborg brænder. Ifølge de seneste oplysninger er kroen helt omspændt af flammer. Ingen er kommet noget til.

Branden har raset siden middag i dag og der er ikke meget tilbage af Den historiske Kro, der ligger i Oeversee syd for Flensborg.

Branden blev opdaget klokken 12.40 af køkkenpersonalet, der straks slog alarm. Hele kroen blev evakueret, og to personer er i behandling for chok. Det historiske stråtag er nu helt omspændt af flammer.

Karl Neuwerk, der er chef hos det lokale brandvæsen, oplyser til TV SYD, at 200 brandfolk er indsat til at bekæmpe branden. Slukningsarbejdet forventes at fortsætte frem til tidligst klokken 22 mandag aften.

Dermed er det tilbage til nulpunktet for den gamle kro, der er så gammel, at den simpelthen hedder Historischer Krug, Den historiske Kro på dansk.

Brændte også i 1980

Først omtalt i 1529 blev kroen kongelig priviligeret dansk kro i 1624 og tjente som Røde Kors' første feltlazaret i krigen i 1864. 80 soldater, der ikke overlevede behandlingen er begravet på gårdspladsen.

Den daværende ejer, Hans Peter Clausen, fik en fornem østrigsk orden for at stille sin kro til rådighed.

Den dag i dag serverer kroen frisk suppe hver 6. februar tilberedt efter Hans Peter Clausens hustrus originale opskrift fra 1864.

Kroen er gradvist blevet udvidet med stor have og wellnesscenter. Ulykkeligvis brændte kroen også i 1980.