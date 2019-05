Historisk strandhotel får nye ejere

I knap 60 år har familien Frandsen drevet Vejers Strandhotel, men nu er nye lokale ejere klar til at overtage det historiske strandhotel på Vestkysten.

Familien bag ferieresortet Hvidbjerg Strand Feriepark er de nye ejere af Vejers Strandhotel. Det historiske strandhotel på Vestkysten har rødder helt tilbage til 1927, og grunden med det tilhørende badehotel blev sat til salg i juni 2018 for 12 millioner kroner.

De nye ejere, søskendeparret Lene og Steen Slaikjær, er på hjemmebane på Vestkysten. De ejer Hvidbjerg Strand Feriepark, der i 2018 blev den første 6-stjernede campingplads.

- Vi er meget stolte over, at det er os, der overtager strandhotellet, for det har altid været en institution her i Vejers. Det har en fantastisk beliggenhed – efter min mening en af Vestkystens bedste beliggenheder, siger Steen Slaikjær, der er medejer af Hvidbjerg Strand Feriepark, til TV SYD.

Familien Slaikjær driver også Feriekompagniet, der udlejer omkring 500 sommerhuse i Blåvand, Ho, Mosevrå og Jegum.

Nutidigt hotel på vej

Planen er, at det gamle, nuværende hotel skal rives ned, og så skal der bygges nyt på grunden.

- Vi skal have skabt et mere nutidigt hotel i moderne rammer. Det skal passe ind i den tid, vi lever i, men det vigtigste er, at vi bygger noget, der passer til stedet, siger Steen Slaikjær.

Vejers Strandhotel ligger på en grund, som staten ejer, og den blev sat til salg, da staten ikke ville forlænge kontrakten med familien Frandsen, der i knap 60 år har drevet det historiske strandhotel.

Nye købere har indsigt i branchen

Freja Ejendomme har stået for salget af strandhotellet. Der har været en håndfuld interesserede købere, og det har været vigtigt for Freja Ejendomme at finde den helt rigtige køber.

- Vi er utrolig glade for, at Hvidbjerg Strand Feriepark var interesserede. Et strandhotel er en helt særlig forretning at drive, og der er ikke så mange velfungerende strandhoteller i Danmark. Så det er godt, at de har en indsigt i den sæsonbetonede branche og lokalområdet. Det gør kun deres overvejelser mere kvalificerede, siger Carsten Rasmussen, direktør i Freja ejendomme, til TV SYD.

De nye ejere håber, at de kan begynde at bygge nyt på grunden om et års tid, men de kan endnu ikke sige det med sikkerhed.