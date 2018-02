Hjælp politiet med at opklare sager på Facebook

Sydøstjyllands Politi tager nu endnu et socialt medie i brug - for at komme i kontakt med borgerne.

- Vi efterlyser øjenvidner på gerningssteder, ejere til tyvekoster og mest mulig viden for at opklare kriminalitet. Når personer er forsvundet, har vi også brug for så mange øjne som muligt. Vi vil gerne aktivere borgerne på den bedste og hurtigste måde.

Det siger kommunikationschef hos Sydøstjyllands Politi, Ulla Kaspersen, til TV SYD om det nye initiativ.

Twitter har gennem flere år været det foretrukne sociale medie for Sydøstjyllands Politi. Men nu er turen kommet til endnu et socialt medie. 1. februar 2018 gik Sydøstjyllands Politi i luften med sin nye Facebookside.

- Efter at have øvet os godt og grundigt på Twitter, går vi nu på Facebook. Det gør vi for at have kontakt med borgerne på så mange kanaler som muligt. Vi vil gerne både aktivere borgerne og give dem noget igen. På Facebook kan vi skrive længere tekster end på Twitter – og gå i egentlig dialog, forklarer kommunikationschefen.

Vi vil gerne både aktivere borgerne og give dem noget igen. På Facebook kan vi skrive længere tekster end på Twitter – og gå i egentlig dialog. Ulla Kaspersen, kommunikationschef, Sydøstjyllands Politi

På den nye Facebookside kan du selv tippe politiet. Men der kommer også information, advarsler og gode råd fra politiet. Endelig kan du læse om politiets arbejde og dagligdag.

- Vi har fået en fantastisk modtagelse. Rigtig mange har besøgt os på så kort tid – og vi har fået mange fine kommentarer.

Politiet vil gerne have så mange følgere som muligt, så her er de er godt tilfredse med responsen de første seks dage.

- På en lille uge har vi en rækkevidde på omkring 10.000 personer. Vi har fået 1.800 følgere, og mere end 1.500 personer synes godt om siden. Så nu skal vi gøre os fortjente til at fastholde dem, der allerede følger os – og vi lægger os i selen for at gøre Facebooksiden så god som mulig, slutter Ulla Kaspersen.

Du kan hjælpe politiet og læse deres historier på Sydøstjyllands Politis Facebookside.