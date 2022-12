Store energiselskaber giver gaskunder mulighed for ny kvartalsvis afregning

Også OK, der ligeledes er blandt de største leverandører af gas her i vores landsdel, fortæller til TV SYD, at de kommer til at tilbyde deres kunder en kvartalsvis afregning.

Se om sparetiltagene virker

Det er de høje energipriser, der har fået Evida til at ændre praksis, så gaskunderne nu har mulighed for hurtigere at se effekten af de tiltag, de har sat i værk for at spare på forbruget.

- De gaskunder, som ønsker det, kan lave en ekstraordinær aflæsning af gasforbruget i december. Den aflæsning laver vi så en ekstraordinær opgørelse ud fra og justerer samtidig det forventede årsforbrug, så de kommende regninger også afspejler det reelle forbrug bedre, siger Evidas kundechef Morten Braae Nielsen.