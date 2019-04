Hjælpsomme elever får fri fra skole for at tage i Legoland

Onsdag bliver skolepatruljer belønnet for deres arbejde med en tur i Legoland.

Christina Møller Jensen fra Ølgod Skole og hendes skolepatruljekammerater slap i dag for regnestykker og bogstavrim på skolebænken til fordel for en sjov dag i Legoland.

- Det er dejligt med sådan en dag. Så får vi også selv noget ud af det, siger hun.

Eleverne havde gjort sig fortjent til dagen efter at have stået i al slags vejr året rundt for at hjælpe skolens elever sikkert over vejen.

- Det kan godt være lidt koldt om vinteren, men ellers er det fedt. Jeg får lov til at stå og snakke med min veninde, og så er det sjovt, når folk siger tak for hjælpen, siger Christina Møller Jensen.

Faktisk er det værste ikke vejret, men derimod når folk ikke respekterer skolepatruljerne, fortæller hun.

Skolepatruljeelever prøvede bl.a. denne vandrutsjebane. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Taler, præmier og forlystelser

I alt havde flere end 7.800 elever i hele landet fået fri fra skole for at deltage i festlighederne i enten Legoland eller Tivoli.

Her hyldede Rådet for Sikker Trafik, LB Forsikring og politiet skolepatruljerne i taler, og derefter var der forskellige konkurrencer, hvor eleverne vandt cykler og cykelhjelme. Bagefter var der fri adgang til forlystelserne.

- Vi vil gerne forkæle skolepatruljerne med det her arrangement i dag og vise dem, hvor stor pris vi sætter på det arbejde, de gør.

- De står frivilligt op morgen efter morgen for at passe på eleverne og gøre forældrene trygge, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Der var fri adgang til forlystelserne for alle skolepatruljeelever. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Det betyder skolepatruljerne

Forældrene tør i højere grad sende deres børn af sted til skole.

Bilisterne sænker farten ved skolerne.

Tre grunde til at have en skolepatrulje

Hver morgen hjælper skolepatruljerne tusindvis af børn sikkert over vejen i den ofte kaotiske morgentrafik omkring skolerne. Børnene og deres forældre føler sig tryggere i trafikken omkring skolerne. Eleverne i skolepatruljen bliver mere ansvarsbevidste.

Hvordan arbejder skolepatruljen?

De yngste elever kan have svært ved at overskue trafikken. De glemmer for eksempel, at der også er grønt for de svingende biler, som kan overse barnet. Derfor står skolepatruljen og hjælper de yngste elever over vejen.

En skolepatrulje må kun dirigere skolens elever og ikke trafikken. Ifølge færdselsloven skal trafikanter vise særligt hensyn over for skolepatruljen.

Mange steder er trafikken omkring skolen tæt. Skolepatruljen giver tegn til den kørende trafik om, at de gerne vil have lov til at hjælpe de ventende elever over vejen.