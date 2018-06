Hjemmelavet ret førte til masseindlæggelse

11 ældre mennesker blev i weekenden indlagt med mistanke om pølseforgiftning. Nu er årsagen fundet.

Læs også Musetest bekræfter pølseforgiftning

Fødevarestyrelsen har arbejdet på højtryk for at finde ud af, hvad der var årsag til at 6 mennesker fik botulisme, også kendt som pølseforgiftning, i sidste weekend. I alt var 11 personer indlagt.

Ifølge en pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen var det en hjemmelavet ret, der var årsagen til forgiftningen. Det viser undersøgelser fra Statens Serum Institut og DTU Veterinærinstituttet

- Der har været arbejdet på højtryk for at finde kilden til det meget alvorlige og ulykkelige sygdomsudbrud, vi så sidste weekend. Undersøgelser af rester af mad fra et privat middagsselskab peger på, at kilden til sygdom var en hjemmelavet ret, siger beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Hove i en pressemeddelelse,

Undersøgelserne viser også, at intet tyder på, at giftstoffet er kommet fra fødevarer, der har været til salg i butikken.

Sidste fredag var en gruppe tidligere arbejdskollegaer på 80 år samlet til brunch og efterfølgende frokost. Det var ved frokosten, at den hjemmelavede mad blev serveret. Der var blandt andet hønsesalat og kaviarrand på menuen.

I løbet af lørdagen blev flere personer indlagt med symptomer på pølseforgiftning, som der normalt kun er 0-2 tilfælde af om året i Danmark.

Læs om, hvordan du kan undgå botulisme her.

Læs også Rasmus udskrevet efter mistanke om forgiftning: Vi spiste ost, pålæg og syltetøj