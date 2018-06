Hjemmerøver truede sig med kniv til kostbar luksusbil

En sort Jaguar, der en bil i den helt dyre prisklasse, er tilbage hos sin ejer efter et dramatisk hjemmerøveri på Rømø onsdag eftermiddag.

Et tysk ægtepar, der er på ferie på Rømø, fik en ubehagelig oplevelse, da det onsdag eftermiddag bankede på døren til sommerhuset ved Havneby.

Udenfor stod en ung mand med en kniv og forlangte at få nøglerne til parrets bil - en sort Jaguar, hvorefter han satte kursen mod fastlandet via Rømø-dæmningen.

- Vi fik utrolig mange henvendelser fra andre trafikanter, der havde hørt og set vores efterlysning af den iøjnefaldende luksusbil, at vi hurtigt fik bilen lokaliseret og stoppet. Nu er bilen tilbage hos det tyske ægtepar, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, torsdag morgen til TV SYD.

Politiet kunne derfor en times tid anholde en 27-årig mand i den sorte Jaguar i marsken vest for Ribe. Han har over for politiet tilstået røveri. Han skyldte nogle penge væk og blev tvunget til at hente bilen, har han forklaret.

Her til morgen vil politiets jurister vurdere, om den anholdte skal stilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling.