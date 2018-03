Hjemmerøveri: Mand blev slået og fik tøj revet itu

En mand ville ikke udlevere penge til to mænd, der ringede på hans dør. Da politiet kom frem var mandens tøj revet itu, og han havde skader i ansigtet.

20:13 hører vidner tumult fra en lejlighed på Elmegade i Bramming. Derfor vælger de at tilkalde politiet.

- Da vi kommer frem, møder vi en mand i lejligheden. Hans tøj er revet itu, og så har han skader i ansigtet, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Ifølge vagtchefen forklarer beboeren, at to mænd ringede på hans dør. De forlangte penge, som manden nægtede at udlevere. I stedet for tog røverne mandens to mobiltelefoner.

- De kommer så i slagsmål, og det resulterer i mandens forslåede ansigt og hans iturevne tøj, siger vagtchefen.

Manden beskriver de to mænd som kurdere. Han er selv kurder, og det er på den baggrund, han laver beskrivelsen, forklarer Erik Lindholdt.

Politiet efterforsker lige nu sagen og søger derfor vidner, som kan have set noget omkring 20:13 på Elmegade i Bramming. Har du set noget, kan du kontakte politiet på 1-1-4.