Hjemvendte mælkekasser gør Arla grønnere

Takket være en kampagne finder mælkekasser i dag deres vej hjem til Arla. De hjemvendte mælkekasser reducerer Arlas CO2 udledning med 300 tons.

En mælkekasse brugt som bord eller som reol - og en mælkekasse med LP’er i. Mælkekasser er for mange fast inventar i hjemmet, men nu er 100.000 mælkekasser taget tilbage til deres barndomshjem, Arla.

I november 2016 søsatte Arla i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening en kampagne i håb om at få de grønne kasser retur. Indtil da har Arla hvert år mistet tusindvis af mælkekasser. Netop derfor har mælkefabrikken måtte producere 300.000 nye mælkekasser årligt, og det har belastet miljøet.

Mælkekasserne er praktiske, og de kan bruges til mange ting – men vi vil gerne have kasserne tilbage, så vi kan få vores mælk ud. Kenneth Faaborg, terminalchef, Arla, Christiansfeld

Både Arla og danskerne er vilde med de grønne kasser

Hos Arla kan de godt forstå, at danskerne er glade for mælkekasserne. De er nemlig også selv glade for dem, fortæller Kenneth Faaborg, der er terminalchef hos Arlas centrallager i Christiansfeld, til TV Syd.

- Mælkekasserne er praktiske, og de kan bruges til mange ting – men vi vil gerne have kasserne tilbage, så vi kan få vores mælk ud, siger han.

Mælkekasser koster knaster

Det er en stor byrde for Arla at miste de mange mælkekasser, for det koster mejerivirksomheden 6-8 millioner kroner hvert år, fortæller terminalchefen.

Arlas centrallager har modtaget 30.000 af de 100.000 returnerede mælkekasser, og det er de glade for.