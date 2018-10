Hjerteforening: Vær ikke bange for at bruge en hjertestarter

Hos Hjerteforeningen oplever de, at flere har forbehold overfor hjertestarteren og nærmest ikke tør bruge den. Tirsdag var de derfor rundt og fortælle om genoplivning.

Tjek om der er liv eller åndedræt hos personen, der er bevidstløs. Er der ikke det, så begynd hjertelungeredning. Få hentet en hjertestarter og brug den, også selvom du ikke helt ved hvordan. Den redder liv.

Sådan lyder budskabet fra Giv Liv-instruktør Carsten Hansen. Han er instruktør hos Billund Hjerteforening, og her oplever de, at flere har forbehold for hjertestarteren.

Hjertestartere



Se hvor du kan finde den nærmeste hjertestarter For ti år siden var der 134 hjertestartere. I dag findes der knap 18.700 rundt omkring i Danmark.Se hvor du kan finde den nærmeste hjertestarter her

- De tror, at det er meget svært at bruge en hjertestarter, og derfor tør de nærmest ikke bruge den. Men det er det altså ikke. Du skal bare åbne den, og så fortæller den slavisk, hvad du skal gøre, siger Carsten Hansen.

Hjertestarterdag

Tirsdag er det hjertestarterdag, og derfor tager Billund Hjerteforening rundt fire forskellige steder og fortæller, hvordan man yder førstehjælp og bruger en hjertestarter.

- Den er meget simpel at bruge, og alle kan bruge den fra en ti-tolv år og opefter, siger Giv Liv-instruktøren.

Ifølge hjerteforeningen falder 4.000 personer hvert år om med hjertestop uden for hospitalet. Det er cirka 11 personer om dagen. Hvis man får hjertemassage overlever 12 procent i gennemsnit. Bruger man en hjertestarter overlever op mod 50 procent.