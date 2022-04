Hjerteforeningens indsamling giver 100 nye hjertestartere

Det er målet for Hjerteforeningen, der søndag har haft landsindsamling. Her har omkring 2500 frivillige samlet ind, og når de sidste bidrag er talt op, forventer foreningen at have indsamlet omkring 2,5 millioner kroner til nye hjertestartere.

Det fortæller Lasse Lindquist, som er projektleder hos Hjerteforeningen.

- Vi forventer at komme op på den anden side af 100 nye hjertestartere. Det er vi meget tilfredse med, siger han.

- Hver dag falder folk om med hjertestop, og hver dag er der nogen, der får hjælp, og nogen der desværre ikke gør.

- Så længe der er nogen, som ikke får hjælp, mangler vi hjertestartere i Danmark, siger han.

Hvert år rammes omkring 4700 danskere af hjertestop uden for hospitalerne.

Hvis personer med hjertestop modtager genoplivning med brug af en hjertestarter, inden ambulancen ankommer, overlever næsten hver tredje, oplyser Hjerteforeningen.