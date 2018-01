Høj pibelyd fra Lillebæltsbro driver stadig naboer til vanvid

Siden Bridgewalking kom til Den Gamle Lillebæltsbro har en høj, pibende lyd plaget naboer til broen. Naboerne har gentagne gange klaget, men intet er sket. Nu har de ifølge Fredericia Dagblad igen klaget til kommunen.

Naboerne under Den Gamle Lillebæltsbrog i Snoghøj ved Fredericia har fået nok. I samlet flok, har de endnu en gang klaget over den støj, - en høj pibende lyd, som kommer fra broen - især når vinden kommer fra syd og syd-vest, skriver Fredericia Dagblad.

Deres klage er vedlagt et videoklip, som dokumenterer den høje, insisterende, hylende lyd.

- Vi har klaget til kommunen over støjen, og de henvender sig derefter til Bridgewalking. Det er sket flere gange, men problemerne er der endnu, siger Lasse Hauge, der er en af de berørte naboer til Fredericia Dagblad.

Problemerne begyndte, da man begyndte at arrangere brigdewalking på broen og opførte en gangbro på siden af Den Gamle Lillebæltsbro. Naboerne har siden 2015 gantagne gange forsøgt at få problemet løst.

Bridgewalking Lillebælt har i et julebrev til naboerne lovet, at de arbejder med at finde en løsning på problemet.

