Dronningen besøgte ligesindede på designefterskole

Projektet er en jakke, som kan folde sig ud til at blive en lang vest. Den er blevet til som del af et samarbejde med det kommende Wegner-museum i Tønder. Her fik Emma Bjerregård til opgave at nyfortolke Wegner og hans designs.

- Jeg har selv valgt at fortolke Wegner og hans ikoniske Y-stol, lyder forklaringen fra den tidligere elev på efterskolen.