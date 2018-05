Højer by får makeover

Det skal være slut med kedelige parkeringspladser og ødelagte husfacader. 100 mio. kroner skal få Højer til at vise sig fra sin bedste side.

- Se nu det tag der. Huset er jo egentlig rigtig fint, men taget matcher ikke den originale kvalitet, siger projektdirektør for Tøndermarsk Initiativet, Erik Jespersen, og peger.

Han er manden, der skal realisere alle de drømme, som følger med de 100 mio. kroner fra blandt andet Realdania, Nordea-Fonden, Tønder Kommune og A.P. Møller Fonden. Og der er brug for fornyelse i Højer. Byen er nedslidt, og siden 2000 er byens befolkning svundet med 23 procent.

Borgerflugt skal vendes og slidte huse skal have en kærlig omgang for at sikre Højers fremtid. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

- Selvom det kun er ét tag, vi ser på nu. Så spiller det ind i det store billede. Vi tænker, at helhedsindtrykket skal strammes op, siger Erik Jespersen. Projektet omfatter alt fra gadebelysning, renovationsstøtte til private huse og en ændring af gadestrukturen og pladser til forskønnelse af det offentlig rum.

- Det, der er meningen, er, at vi skal have kvalitet i bybilledet, og de kvaliteter, der oprindeligt har været i husene, skal frem igen. Men vi skal ikke lave et museum ud af Højer, siger Erik Jespersen.

Projektdirektør for Tøndermarsk Initiativet, Erik Jespersen, skal være med til at sørger for mere kvalitet i bybilledet i Højer. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Højringer fik mandag præsenteret det samlede projekt, som er blevet til i samarbejde med byens borgere. På mødet var Morten Overgaard, en af de borgere, der sidste år var med til at danne et borgerinitiativ for bevarelsen af to huse, der ellers var dømt til nedrivning i projektet.

- Jeg ser meget positivt på de her forandringer, men vi skal som borger i byen også holde øje med detaljerne, derfor dannede vi vores eget initiativ, fortæller Morten Overgaard, der sidder i bestyrelsen på borgernes initiativ. Efter mandagens møde føler Morten Overgaard, at der er blevet lyttet godt til deres side af sagen. Tøndermarsk Initiativet har valgt at stoppe nedrivningen af de to huse, og nu samarbejder de med borger initiativet om at finde en anden løsning.

- Jeg flyttede for 10 år siden et smørhul i Sønderjylland, og jeg kan kun se, at det her projekt booster den udvikling endnu mere, siger Morten Overgaard.