Højere adgangskrav til gymnasiet presser niende klasserne under eksamen

Karakterkravet til gymnasierne er blevet højere, og det har årets niende klasser haft i tankerne under ugens skriftlige eksamener.

Mandag tog landets niende klasser hul på de afsluttende eksaminer. I løbet af ugen har de svedt til skriftlig dansk, matematik og engelsk, og i år er der ekstra pres på, for karaktererne kan blive afgørende for, om eleverne kan komme på gymnasiet eller ej.

Det her er en mulighed for at fortælle nogle unge mennesker, at alting ikke er lige meget. Ole Sørensen, forstander, Ågård Efterskole

Som noget nyt skal eleverne nemlig have et karaktergennemsnit på minimum fem for at komme direkte ind på en af de treårige gymnasieuddannelser.

- Karakterne er blevet vildt vigtige for mig, og jeg er virkelig bange for at få en dårlig karakter, fortæller Lea Sjøstein Pedersen, der går i niende klasse på Ågård Efterskole.

Ni procent ville ikke være kommet ind

Tal fra 2017 viser, at hvis kravet om et højere gennemsnit havde været gældende ved optagelse det år, ville i gennemsnit ni procent ikke være kommet ind på den gymnasieuddannelse, de ellers blev optaget på.

Lea Sjøstein Pedersen vil gerne direkte på gymnasiet efter sommerferien, og derfor føler hun et større pres for at klare sig godt til eksamenerne i niende klasse.

- Jeg føler mig mere motiveret for at gøre det godt, for hvad skal jeg gøre, hvis jeg nu ikke får et højt nok gennemsnit til at komme på gymnasiet, siger hun.

Lea Sjøstein Pedersen og Jeppe Selvejer forbereder sig til den mundtlige eksamen i idræt. Foto: Line Guldager Hansen, TV SYD

De skal gøre sig umage

Forstander på Ågård Efterskole, Ole Sørensen, mener, at der både er gode og dårlige aspekter ved det skærpede adgangskrav.

Først og fremmest handler det for ham om at vise eleverne, at de skal gøre sig umage.

- Det her er en mulighed for at fortælle nogle unge mennesker, at alting ikke er lige meget, og at man er nødt til at yde en indsats for at opnå noget, siger Ole Sørensen.

Når der er de her krav, så tror jeg, man bliver mere motiveret for at opnå noget. Lea Sjøstein Pedersen, niende klasse, Ågård Efterskole

På den anden side ser han også en risiko for, at nogle elever vil komme i klemme.

- Typisk er det drenge, hvor pandelapperne ikke er udviklede færdigt på det her tidspunkt, og de kan have svært ved at opfylde de her krav. Hvis de modsat havde fået tid til at udvikle sig og blive mere modne, så kunne de muligvis have rykket sig. Det når de ikke i det her system, fortæller forstanderen.

4-tallet er ikke godt nok længere

Blandt niendeklasseseleverne på Ågård Efterskole handler snakken også om de enkelte karakterers betydning.

Hvor de førhen betragtede karakteren fire som en middel og god nok karakter, så føler de nu med det nye adgangskrav, at fire er for dårligt.

Der skal en bedre præstation til nu, før Lea Sjøstein Pedersen og kammeraterne føler, at de har gjort det godt, og de er enige i, at eksamenerne i niende klasse er kommet til at føles langt vigtigere.

- Jeg tror tit, at man tænker, at det bare er folkeskolen, og at man først skal tage det seriøst bagefter, men når der er de her krav, så tror jeg, man bliver mere motiveret for at opnå noget, siger Lea Sjøstein Pedersen og tilføjer:

- Det bliver også en måde, hvor man kan forberede sig på gymnasiet, for der er der højere krav end i folkeskolen.