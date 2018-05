Elmaster på Vestkysten: Politisk topmøde mandag

Seks borgmestre har inviteret folketingspolitikere til Vestkysten. Borgmestrene vil have stoppet planer om højspændingsledninger.

Planer om nye master med elledninger har fået borger og politikere til at slås på Vestkysten. Mandag forsøger en række borgmestre at få folketingspolitikere ind i kampen.

Firmaet Energinet har planer om at lave en ny supermotorvej for el langs Vestkysten. Der skal være 500 master på op til 35 meters højde på en strækning på 175 kilometer.

Planerne bliver mødt med højlydte protester fra borgerne langs Vestkysten, og lokale politikere støtter dem.

- Vi vil ikke have elmaster op, de nye ledninger skal graves ned, siger Erik Buhl (V), borgmester i Varde til TV SYD.

Topmøde i Varde

Mandag kommer en række folketingspolitikere og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) på besøg i Varde. De er inviteret af Erik Buhl (V) og borgmesterkollegaerne i Esbjerg, Tønder, Herning, Holstebro og Ringkøbing-Skjern. Alle kommuner på den nye el-strækning.

Projektet med el-supermotorvejen er i sin absolut indledende fase, og det benytter borgmestrene i de fem kommuner til at forsøge at skaffe opbakning til, at den nye elledning skal graves ned.

- Vi vil gerne have så mange med på vognen som muligt, og holde gryden i kog, til der bliver truffet en endelig beslutning, siger Erik Buhl.

Møde med virkeligheden

Mødet finder sted i Næsbjerg ved en eksistende 150 kv ledning.

- Vi vil prøve at få politikerne til at forstå, hvor indgribende de nye master er i vores samfund, siger borgmester i Tønder Henrik Frandsen, Venstre, og fortsætter:

- Det er ikke os, der har bedt om nye ledninger, men Energinet. Derfor må Energinet finde en løsning, der er til at leve med for mine borgere, siger Henrik Frandsen til TV SYD.

Energinets indvending mod at grave kablerne ned er blandt andet, at det bliver meget dyrere.